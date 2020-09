Ritter, Prinzessinnen, Burgen und Schlösser? Da kann Deutschland definitiv einiges vorweisen. In einem deutschlandweitem Burgen und Schlösserranking von wurden die besten Burgen und Schlösser aufgelistet - und wer hätte das gedacht: Franken ist mit dabei - sogar auf den Top-Plätzen!

Die Seite testberichte.de hat für die Ergebnisse insgesamt über 1,8 Millionen Online Rezensionen von bis zu 1000 Burgen und Schlössern ausgewertet. Mit einem 5 Punktesystem, bei dem 5 Punkte die beste Bewertung darstellt, kam die beliebteste Burg auf durchschnittlich 4,8 Punkte. Das Schlusslicht erhielt lediglich 3,2 Sterne. Somit wurde es ein harter Kampf von rund eintausend Kulturstätte in einer schmalen Bewertungspanne. Bei der gleichen Bewertung von zwei Burgen wurde entsprechend der Anzahl von Bewertungen gerechnet.

Deuschlandweites Burgenranking: Franken sahnt ab!

Auch wenn für das Ranking lediglich die Google-Werte herangezogen wurden, spielte auch Instagram für die Auflistung eine wichtige Rolle: Hier wurde Augenmerk auf die Anzahl der geposteten Bilder zu der jeweiligen Kulturstätte geachtet. Wichtig ist vor allem, dass testberichte.de die Kriterien für die Zählung so ausgewertet hat, dass sich der Punktestand auch tatsächlich an der Burg beziehungsweise an dem Schloss orientiert. Wie die Kriterien zu der Bewertung genau aufgestellt worden sind, lesen Sie hier.

Eine fränkische Burg hat es tatsächlich geschafft und ist mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,8 auf dem zweiten Platz gelandet: die Burgruine Waldeck aus dem Landkreis Bayreuth. Aber unter den Top-10 ist noch eine Frankenburg dabei - auf Platz 9 mit 4,7 Punkten: die Residenz Würzburg. Auf Platz 15 ist außerdem die Veste Coburg.

Die 10 beliebtesten Burgen und Schlösser auf einen Blick

Felsenburg Neurathen/ Sachsen Burgruine Waldeck/ Bayern Ruine Achalm/ Baden-Würrtemberg Zwinger/ Sachsen Festburg Königstein/ Sachsen Schloss Schwerin/ Mecklenburg-Vorpommern Burg Eltz/ Rheinland-Pfalz Residenzschloss/ Sachsen Residenz Würzburg/ Bayern Neues Palais/ Brandenburg

Aber nur weil die Burg hier nicht, unter den Top 10 steht, muss das noch lange nicht bedeuten, dass es in Franken nicht noch mehr schöne Burgen und Schlösser gibt.

Komoot.de empfiehlt als Wandertipp außerdem die Burgruine Neideck, die Burg Rabenstein und viele Weitere. Auch im großen Vergleich mit Deutschland kann sich die Region Franken wieder einmal vorrangig beweisen.