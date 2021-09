In der CSU löst das mutmaßlich schlechteste Abschneiden der Partei bei Bundestagswahlen seit mehreren Jahrzehnten Enttäuschung aus. «Was das CSU-Ergebnis betrifft, so sind das natürlich Zahlen, die können in absoluter Höhe nicht zufriedenstellen», sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Bayerischen Fernsehen. Weitere Reaktionen auf das schlechte Abschneiden der CSU in Bayern gibt es hier.

Auch in der CDU macht sich Ernüchterung breit - einen Regierungsauftrag sieht man dort trotzdem. Die Union will nach den Worten von Generalsekretär Paul Ziemiak trotz des schwachen Abschneidens bei der Bundestagswahl eine unionsgeführte Regierung ausloten. «Wir haben ein Credo in der Union: Erst das Land, dann die Partei», sagte Ziemiak am Sonntagabend kurz nach Schließung der Wahllokale. Nach den ersten Zahlen gebe es eine Möglichkeit für eine «Zukunftskoalition» aus Union, Grünen und FDP. «Und deswegen muss man miteinander sprechen.» Zugleich räumte Ziemiak ein: «Die Verluste sind herb, sie sind bitter.»

Freude bei SPD und FDP - Enttäuschung bei den Linken

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat sich hingegen sehr zufrieden über das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl geäußert. «Heute Abend feiern wir zunächst einmal, weil das das erste Mal in der Geschichte unseres Landes ist, dass die FDP bei einer Bundestagswahl zwei Mal in Folge zweistellig wird», sagte Kubicki am Sonntagabend im ARD-Wahlstudio. «Wir freuen uns riesig.» Was Koalitionsmöglichkeiten betreffe, müsse man jetzt erst einmal abwarten. Die FDP wolle mitregieren. «Rot-Grün-Rot wird wahrscheinlich nicht funktionieren.»

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt hat sich nach der 18.00-Uhr-Prognose zur Bundestagswahl zufrieden über das Abschneiden ihrer Partei geäußert. «Wir sind sehr froh darüber. Das war eine Generationenwahl. Auch wenn wir uns noch mehr erhofft hätten», sagte Göring-Eckhardt am Sonntagabend in der ARD. Man werde nun alles daran setzen, «in Verhandlungen, in die wir dann hoffentlich gehen, dafür zu sorgen, dass wir Klimaschutz und Gerechtigkeit in diesem Land mit einem echten Aufbruch verbinden». Die Grünen-Politikerin betonte: «Viele junge Leute hoffen darauf, und denen will ich sagen: 100 Prozent Energie dafür kann von uns erwartet werden.»

Der bayerische SPD-Landtagsfraktionschef Florian von Brunn hat aus den Prognosezahlen zur Bundestagswahl einen klaren Anspruch abgeleitet: «Ich würde sagen, das ist ein Auftrag an Olaf Scholz, die nächste Regierung zu bilden in Deutschland», sagte er in einer ersten Reaktion kurz nach 18.00 Uhr im BR-Fernsehen. «Die Angstkampagne der Union, die eigentlich nur überdecken soll, dass sie zu wenige Inhalte haben, ist nicht aufgegangen.»

Die Linke hat sich enttäuscht über den Ausgang der Bundestagswahl gezeigt. «Das ist ein schwerer Schlag für uns», sagte die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Sonntagabend. «Wir haben durchaus schwer verloren.» Die Linke liegt nach den Prognosen von ARD und ZDF bei nur 5 Prozent und muss ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde befürchten. «Wir haben viele Fehler gemacht», gestand Hennig-Wellsow ein. Diese seien nicht erst im Wahlkampf passiert, sondern schon in den vergangenen Jahren.

Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, hat das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl als «sehr solides» Ergebnis gewertet. Die AfD habe zweistellig abgeschnitten und sei allen Unkenrufen zum Trotz nicht aus dem Bundestag heraus gewählt worden, sagte Weidel am Sonntagabend in der ARD. «Um uns wird man nicht mehr drumherumkommen», sagte sie.

rowa/mit dpa

Vorschaubild: © Michael Kappeler (dpa)