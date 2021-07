Wie es in einer Pressemitteilung des Bundeswahlleiters am Freitag, dem 30.07.2021, heißt, können nun 54 Parteien an der Bundestagswahl 2021 am 26. September teilnehmen. Der Bundeswahlausschuss hatte am 9. Juli zunächst 53 Parteien zugelassen. Eine Klage beim Bundesverfassungsgericht war nun erfolgreich, weswegen die Zahl der Parteien auf 54 ansteigt: Die Deutsche Kommunistische Partei hatte erfolgreich Widerspruch eingelegt. Damit war sie die einzige Partei mit Erfolg - die Beschwerden 19 anderer Parteien waren abgelehnt worden.

Vor vier Jahren hatten bei der Bundestagswahl 2017 weniger Parteien teilgenommen: Damals standen letztendlich 42 Parteien auf den Wahlzettel der Menschen in Deutschland. In diesem Jahr sind einige neue Gruppierungen dabei - einige, die 2017 auf den Wahlzetteln standen, haben es nicht in die Wahlvorschlagsliste 2021 geschafft. Hier die Liste der Parteien und ein paar Informationen zu den etwas skurrileren Vereinigungen, die zur Wahl stehen.

Bundestagswahl 2021: Diese Parteien können in den 20. Deutschen Bundestag gewählt werden

Automatisch vertreten sind die Parteien, die in dieser Legislaturperiode bereits im 19. Deutschen Bundestag vertreten sind. Dies sind sieben Parteien, hier sortiert nach Anzahl der Sitze (CDU und CSU bilden zwar eine Fraktion, sind aber zwei unabhängige Parteien)

CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands

SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

DIE LINKE: DIE LINKE

GRÜNE: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

CSU: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

FDP: Freie Demokratische Partei

AfD: Alternative für Deutschland

Dazu kommen zwei Parteien, die bereits in Landtagen vertreten sind. Das sind die Freien Wähler, die in Bayern im Landtag sitzen und dort auch an der Regierungskoalition beteiligt sind. Dazu kommen die "Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler" aus Brandenburg.

Wahlvorschlagsliste: Diese 45 Vereinigungen sind zugelassen für die Bundestagswahl

Darüber hinaus können Vereinigungen nach einem festen Prozedere ihren Willen bekunden, an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilzunehmen. Der Bundeswahlausschuss prüft die Eingaben, etwa, ob die Merkmale einer Partei erfüllt sind und lässt danach Parteien zur Wahl zu oder lehnt sie ab. Von den 88 Vereinigungen, die gerne zur Wahl gestanden hätten, wurden letztendlich 45 zugelassen, in 19 von 20 Beschwerdeverfahren entschied der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts gegen die eingereichte Beschwerde. In 24 Fällen wurde keine Beschwerde eingelegt, in einem Fall, der "ACP – Die Nicht-Partei (ACP)" wurde die Beteiligungsanzeige noch in der Sitzung des Wahlausschusses zurückgezogen.

Zugelassen sind nun also folgende Vereinigungen:

Kurzbezeichnung Parteiname 1. DKP Deutsche Kommunistische Partei 2. MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt 3. Tierschutzallianz Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz 4. Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 5. BP Bayernpartei 6. Gartenpartei Gartenpartei 7. Deutsche Konservative DEUTSCHE KONSERVATIVE 8. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 9. III. Weg DER DRITTE WEG 10. SSW Südschleswigscher Wählerverband 11. LIEBE Europäische Partei LIEBE 12. Bündnis C Bündnis C - Christen für Deutschland 13. UNABHÄNGIGE UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie 14. Die Humanisten Partei der Humanisten 15. dieBasis Basisdemokratische Partei Deutschland 16. Volt Volt Deutschland 17. Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 18. Team Todenhöfer Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei 19. ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 20. BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität 21. LD Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen 22. WiR2020 WiR2020 23. FAMILIE Familien-Partei Deutschlands 24. Gesundheitsforschung Partei für Gesundheitsforschung 25. BÜNDNIS21 diePinken/BÜNDNIS21 26. PIRATEN Piratenpartei Deutschland 27. V-Partei³ V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer 28. DiB DEMOKRATIE IN BEWEGUNG 29. NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 30. SGV SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung 31. PdF Partei des Fortschritts 32. B* bergpartei, die überpartei 33. Die Grauen Die Grauen – Für alle Generationen 34. Graue Panther Graue Panther 35. THP Thüringer Heimatpartei 36. LKR Liberal-Konservative Reformer 37. SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale 38. Volksabstimmung Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung 39. du. Die Urbane. Eine HipHop Partei 40. BÜRGERBEWEGUNG Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel 41. LfK >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – 42. DM Deutsche Mitte 43. KlimalisteBW Klimaliste Baden-Württemberg 44. sonstige DIE SONSTIGEN 45. Wir2020 Wir2020

Das sind skurrile Neueinsteiger bei der Bundestagswahl 2021

Sonstige - DIE SONSTIGEN

Diese Partei, die sich so genannt hat wie der Balken, der in Wahlergebnissen die restlichen, kleineren Parteien zusammenfasst, ist wohl das jüngste Mitglied in der Riege der kleinen Parteien. Trotz ihres kurzen Bestehens hat sie 171 Mitglieder. Sie bezeichnet sich als "Die neue Friesenpartei für demokratischen Konföderalismus und gegen Klima-Leugnung!" Sie tritt unter anderem dafür an, dass sprachliche Minderheiten mehr Anerkennung erlangen und etwa Sprachen wie Romani, Sorbisch oder Dänisch als Landessprachen anerkannt werden. Die Partei verfügt über keinen funktionierenden Internet-Auftritt, lediglich über eine Facebook-Seite. Das sind aber keine Voraussetzungen, um zur Wahl anzutreten. Hierfür waren die Voraussetzungen gegeben und die Vereinigung wurde anerkannt. Ein Wahlprogramm hat die Partei jedoch bislang nicht vorzuweisen.

LIEBE (Europäische Partei LIEBE)

Die Partei hat sich vor wenigen Jahren gegründet und sieht, wie der Name schon sagt, die Liebe im Zentrum des politischen Handelns. In ihrem Programm heißt es, dass die Liebe stärker sei als "das Böse und der Hass". Darüber hinaus stehe die Partei zur Einheitlichkeit Europas und der Europäischen Union. Eine eher skurril anmutende Forderung hat die Partei zur Förderung von Ehe und Familie: Der Staat solle "den Preis eines schönen Hochzeitkleides für die Braut und den Preis eines adligen Hochzeitsanzuges für den Bräutigam, sowie den Preis von Eheringen in Höhe von bis zu 3000 Euro für jede neue Familie bezahlen."

Team Todenhöfer - Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

Der Gründer der Partei steht im Namen und ist zentrale Figur. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Todenhöfer hat die Partei im November 2020 gegründet. Er wolle sich für eine "ehrlichere Politik" und eine "gewaltfreie humanistische Revolution" einsetzen. Die Partei setzt sich dafür ein, dass Millionen neuer Wohnungen gebaut werden und dass Familien mit Kindern stärker unterstützt werden. Außerdem sollen Großspenden an Parteien verboten und die Kirchensteuer abgeschafft werden.

Achtung, Verwechslungsgefahr: WiR2020 und Wir2020

Eine der skurrilsten Erscheinungen der Wahlvorschlagsliste sind diese beiden Vereinigungen. Was wirkt wie ein Schreibfehler, sind die Bewegung rund um den Arzt Bodo Schiffmann sowie eine Abspaltung davon. Schiffmann, Teil der Querdenker-Bewegung, hatte die Variante mit dem großen "R" im Jahr 2020 gegründet, davon spaltete sich dann eine Gruppe ab, die sich mit einem kleinen "r" schreibt, ein Streit um die Namensrechte ist im Anschluss entbrannt. Beide Vereinigungen fordern die Rücknahme der Corona-Maßnahmen. Die Partei rund um Bodo Schiffmann (die mit dem großen "R") will außerdem noch einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Politik einrichten. Darüber hinaus fordert die Vereinigung eine "Wiederherstellung der Presse- und Versammlungsfreiheit".

Diese Parteien haben keine Zulassung erhalten

Partei der Gewaltfreien (PDG)

Deutsche Tradition Sozial (DTS)

Die Gerade Partei (DGP)

Humanwirtschaftspartei (Humanwirtschaft)

Ganzheitliches Recht Auf Leben (GRAL)

Allianz für Vielfalt & Mitbestimmung (Allianz Vielfalt)

Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD)

SLAM-Gruppe

Deutsche Friedensunion (DFU)

SustainableUnion (SU)

Das Haus Deutschland (DHD)

MenschenRechte 100pro,

Undeutscher Verein,

Die Natürlichen,

AlphaHHP – gesundheitspolitische Partei für Deutschland in Europa (AlphaHHP),

Aufbruch C – christliche Werte für eine menschliche Politik (Aufbruch C),

Partei Aktive Demokraten,

Praktiker Partei (PP),

Bündnis der Generationen – Rentner und Familie (Rentner),

Solidarität,

Das Volk bestimmt (DVB),

Deutsche Gerechtigkeitspartei (DEGP),

Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (Zentrum),

Sächsische Volkspartei,

Bundeszentralrat der Schwarzen in Deutschland (ZRSD),

Deutsche Protestantische Liga (Deuproliga),

One Europe One World (1e1w),

Die Germanische Partei für Frauen, Rechtsstaat, Naturschutz, Kinderförderung und demokratische Liebe (DGP),

Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG),

Die Republikaner (REP),

Jesusparty – Partei des Evangeliums,

Die Losfraktion (Los),

Grundeinkommen für Alle (GFA),

KaiPartei (Kaipartei),

NIUp (NIU),

Allianz Zukunft (AZ),

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Landesverband Saarland),

Die Neue Mitte – Zurück zur Vernunft,

Klimaschutzpartei (KSP),

rund für den Rechtsstaat und neue Demokratie,

Die Haie.

