Deutschland aktualisiert vor 1 Stunde

Direktmandat

"Ein Votum für unsere Corona-Politik": Karl Lauterbach erringt erneut Direktmandat für den Bundestag

Seit Beginn der Pandemie ist Karl Lauterbach (SPD) in aller Munde. Auch in der kommenden Legislaturperiode wird er wieder im Bundestag vertreten sein. Bereits vor der Wahl hat der Gesundheitsexperte Interesse an einem bestimmten Posten bekundet.