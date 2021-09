Am 26. September 2021 um 18 Uhr ist es so weit: Erste Hochrechnungen und Prognosen zur Bundestagswahl werden veröffentlicht. Hier findet ihr dann alle Ergebnisse der Wahl, mögliche Koalitionen und viele weitere Informationen rund um die Wahl zum 20. Bundestag.

Die ersten Prognosen (ab 18 Uhr) beruhen auf Befragungen der Wähler*innen nach dem Verlassen des Wahllokals. Wenig später gibt es dann bereits die ersten Hochrechnungen: Im Gegensatz zu den Prognosen beziehen sich die Hochrechnungen auf tatsächlich bereits ausgezählte Stimmen.

Update vom 24. September, 11.30 Uhr: Letzte Umfrage vor Wahlabend

Die Bundestagswahl tritt in die heiße Phase. Die Forschungsgruppe Wahlen hat am Donnerstag, 23. September, ihre letzte Umfrage vor der Wahl am Sonntag veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten auf ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen hin: Mit nun 23 Prozent liegt die CDU/CSU nur noch zwei Prozentpunkte hinter der SPD (25 Prozent). Eine Fortsetzung der Großen Koalition wäre damit rein rechnerisch möglich.

Die Grünen können wohl 16,5 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Zusammen mit den Linken (6 Prozent) wäre damit auch Linksbündnis zwischen SPD, Grünen und Linken möglich. Mit 11 Prozent könnte zudem die FDP eine große Rolle in der künftigen Bundesregierung spielen: Zusammen mit den Liberalen wäre laut letzter Umfrage eine Deutschland-Koalition (mit SPD und der Union), eine Ampel (mit SPD und Grünen) und eine Jamaika-Koalition denkbar (mit Union und Grünen). Die AfD kommt auf 10 Prozent der Stimmen, die Sonstigen versammeln 8,5 Prozent der Stimmen auf sich.

Update vom 22. September, 12.00 Uhr: Die Union holt weiter auf

Wenige Tage vor der Bundestagswahl holt die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet weiter auf. Im Vergleich zu den letzten Umfrageergebnissen gewann die CDU/CSU einen weiteren Prozentpunkt dazu und liegt aktuell bei 22 Prozent. Nur noch drei Prozentpunkte trennen die Union noch von der SPD, die das Niveau von 25 Prozent hält. Auch bei den anderen Parteien gibt es keine Veränderungen. Die Grünen liegen derzeit bei 17 Prozent. Die AfD und FDP sind weiterhin gleich auf mit jeweils 11 Prozent. Die Linke kommt in der aktuellen Umfrage von Forsa auf 6 Prozent und die restlichen Parteien erreichen zusammen 8 Prozent.

Update vom 15. September, 11.00 Uhr: Es geht wieder bergauf für die Union

Nachdem die CDU/CSU zuletzt einen historischen Tiefstand erreicht hatte, geht es für die Partei wieder aufwärts. In der aktuellen Forsa-Umfrage liegt die Union bei 21 Prozent. Die SPD bleibt mit 25 Prozent weiterhin an der Spitze. Die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben sich den Punkt, den sie bei der letzten Umfrage verloren haben, wieder zurückgeholt und liegen wieder bei 17 Prozent. Im Vergleich zu letzter Woche hat die FDP zwei Prozentpunkte verloren und ist mit 11 Prozent gleich auf mit der AfD. Die Linke fällt auf 6 Prozent (minus 1) und die restlichen Parteien erreichen zusammen 9 Prozent.

Update vom 5. September, 08.00 Uhr: Union bei Umfragen auf "historischem Tiefstand"

Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in einer Insa-Umfrage ihren Vorsprung vor der Union ausgebaut. Die Sozialdemokraten gewinnen im "Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und liegen nun bei 25 Prozent. CDU und CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet kommen gemeinsam auf 20 Prozent, ein Punkt weniger als vor einer Woche - und laut der Zeitung ein historischer Tiefstand.

Auf dem dritten Platz büßen die Grünen von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock einen Punkt ein und liegen nun bei 16 Prozent - gefolgt von der FDP, die unverändert auf 13 Prozent kommt. Jeweils einen Punkt zulegen können laut den Meinungsforschern des Instituts Insa die AfD mit 12 Prozent und die Linke mit 7 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen gemeinsam auf 7 Prozent (minus 1).

Auch mehrere Umfragen anderer Meinungsforschungsinstitute hatten die SPD zuletzt im Aufwind gesehen - und teils deutlich vor CDU/CSU. So sieht das am Freitag veröffentlichte ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen die Sozialdemokraten ebenfalls bei 25 Prozent, die Union liegt dort bei 22 Prozent.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Bei der Einschätzung verschiedener theoretischer Koalitionsoptionen gibt es große Unterschiede. Eine Koalition aus SPD, Union und FDP bewerten der Umfrage zufolge 39 Prozent als gut für Deutschland, 44 Prozent als schlecht. Eine weitere große Koalition wäre aus Sicht von 35 Prozent gut, für 48 Prozent dagegen schlecht. Von einem sogenannten Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP sagen 29 Prozent, dass sie gut für das Land wäre - 53 Prozent halten sie für schlecht. Rot-Grün-Rot fänden 27 Prozent gut, 55 Prozent schlecht. Am schlechtesten wird eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP beurteilt: 23 Prozent bewerten diese Variante als gut, 58 Prozent als schlecht.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt angesichts der Umfrage-Pleite der Union vor einem Linksrutsch. Die Lage sei "in der Tat sehr ernst".

Update vom 30. August, 12.30 Uhr: Auswirkungen des ersten TV-Schlagabtausch

Der Negativtrend der Unionsparteien scheint unvermittelt weiterzugehen. Laut neuesten Umfragen vom Samstag, 28.8.2021 (INSA) liegt die CDU/CSU nur noch bei 21 Prozent - und damit ganze drei Prozentpunkte hinter der SPD. Die Grünen liegen derweil bei 17 Prozent.

Dass sich die Lage nach dem TV-Triell am Sonntag aus Sicht der Unionsparteien zum Positiven gewandelt haben könnte, ist unwahrscheinlich: Laut einer Blitzumfrage im Anschluss an die Sendung gaben rund 36 Prozent der rund 2500 Befragten an, Scholz habe das Triell gewonnen. 30 Prozent sahen Baerbock vorn, nur 25 Prozent Laschet.

Auch auf die Frage, wer am sympathischsten rübergekommen sei, lag Scholz mit 38 Prozent an der Spitze, gefolgt von Baerbock (37 Prozent) und Laschet (25 Prozent).

Update vom 23. August, 13.00 Uhr: Union sinkt in Umfrage weiter

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Markus Söder vor den "dramatischen" Umfragewerten der Union gewarnt - mittlerweile liegen SPD und CDU/CSU bei aktuellen Umfragen gleichauf. Mit einer Kampfansage an SPD und Grüne und der Warnung vor einem Linksruck in Deutschland sind CDU und CSU in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs gestartet. "Es ist nicht egal, wie diese Wahl ausgeht", sagte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet am Samstag in Berlin vor dem Hintergrund schlechter Umfragewerte für die Union. Er werde mit allen seinen Möglichkeiten dafür kämpfen, "dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird".

Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild am Sonntag" sackte die Union um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent ab. Die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz kletterten um zwei Punkte auf ebenfalls 22 Prozent. Damit liegen Union und SPD erstmals seit April 2017 in der Wählergunst wieder gleichauf. Die Grünen kamen auf 17 Prozent (minus 1), die FDP auf 13 (plus 1) und die AfD auf 12 (plus 1). Die Linke lag unverändert bei 7 Prozent. Wahlumfragen sind allerdings generell unsicher und geben nur die Stimmung zum Befragungszeitpunkt wider.

Laschet nannte die 22 Prozent am Sonntagabend bei "Bild" einen "Weckruf". Er ging davon aus, dass die Union bei der Wahl noch eine Mehrheit erringen werde. "Wir kämpfen dafür, möglichst nah an die 30 Prozent heran zu kommen", sagte er und ergänzte auf eine Nachfrage: "30 sind auch drinnen."

