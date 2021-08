Am 26. September 2021 wählt Deutschland den 20. Bundestag. Als direkt gewählter Vertretung der Bevölkerung kommen dem Bundestag mehrere Aufgaben zu: Neben der Wahl des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin, stimmen die Abgeordneten vor allem über neue Gesetze und Gesetzesänderungen ab und regulieren über den Haushaltsplan die Finanzen des Bundes.

Erste Prognosen zum Wahlergebnis der Bundestagswahl gibt es pünktlich um 18 Uhr am 26. September. Diese Prognose beruht auf Befragungen der Wähler*innen nach dem Verlassen des Wahllokals. Wenig später gibt es dann bereits die ersten Hochrechnungen: Im Gegensatz zu den Prognosen beziehen sich die Hochrechnungen auf tatsächlich bereits ausgezählte Stimmen. Im Vorfeld der Wahl stellen wir hier die Ergebnisse der aktuellen Wahlumfragen im Vergleich zu den Wahlergebnissen der Bundestagswahl 2017 zusammen und berichten über die aktuellen Trends und Nachrichten rund um die Bundestagswahl.

Update vom 23. August, 13 Uhr: Union sinkt in Umfrage weiter

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Markus Söder vor den "dramatischen" Umfragewerten der Union gewarnt - mittlerweile liegen SPD und CDU/CSU bei aktuellen Umfragen gleichauf. Mit einer Kampfansage an SPD und Grüne und der Warnung vor einem Linksruck in Deutschland sind CDU und CSU in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs gestartet. "Es ist nicht egal, wie diese Wahl ausgeht", sagte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet am Samstag in Berlin vor dem Hintergrund schlechter Umfragewerte für die Union. Er werde mit allen seinen Möglichkeiten dafür kämpfen, "dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird".

Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild am Sonntag" sackte die Union um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent ab. Die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz kletterten um zwei Punkte auf ebenfalls 22 Prozent. Damit liegen Union und SPD erstmals seit April 2017 in der Wählergunst wieder gleichauf. Die Grünen kamen auf 17 Prozent (minus 1), die FDP auf 13 (plus 1) und die AfD auf 12 (plus 1). Die Linke lag unverändert bei 7 Prozent. Wahlumfragen sind allerdings generell unsicher und geben nur die Stimmung zum Befragungszeitpunkt wider.

Laschet nannte die 22 Prozent am Sonntagabend bei "Bild" einen "Weckruf". Er ging davon aus, dass die Union bei der Wahl noch eine Mehrheit erringen werde. "Wir kämpfen dafür, möglichst nah an die 30 Prozent heran zu kommen", sagte er und ergänzte auf eine Nachfrage: "30 sind auch drinnen."

