Im Bundestag wird am Donnerstag (7. April 2022) über die Impfpflicht abgestimmt. Eine klare Mehrheit gab es im Vorfeld nicht, dafür bereits Streit um die Reihenfolge bei der Abstimmung. Nachdem die Impfpflicht ab 18 Jahren bereits als gescheitert gilt, hat die Ampel ihre Hoffnungen auf einen neuen Entwurf gesetzt.

Die Impfpflicht ab 60 Jahren kam jedoch offenbar ebenso wenig gut bei der Opposition an. Der Antrag scheiterte. Ebenso der von den Unionsparteien eingebrachte Antrag zum Aufbau eines Impfregisters. Die Entwicklung im Überblick.

Update vom 07.04.2022, 13.30 Uhr: Auch Unions-Antrag im Bundestag gescheitert

In der Bundestagsabstimmung zum Thema einer möglichen Corona-Impfpflicht ist auch ein Antrag der Union durchgefallen. Dafür stimmten am Donnerstag 172 Abgeordnete, dagegen votierten 497 und neun Abgeordnete enthielten sich. Der Antrag forderte zunächst den Aufbau eines Impfregisters und sprach sich für einen "gestuften Impfmechanismus" aus, den Bundestag und Bundesrat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Er könnte dann auch eine Impfpflicht vorsehen, aber nur für gefährdete Bevölkerungsgruppen. Die Unionsfraktion selbst hat 197 Abgeordnete.

Update vom 07.04.2022, 13.15 Uhr: Lauterbach reagiert auf Schlappe bei der Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat besorgt auf das Scheitern eines Entwurfs im Bundestag für die Einführung einer Corona-Impfpflicht in Deutschland reagiert. Der SPD-Politiker schrieb am Donnerstag auf Twitter: "Es ist eine sehr wichtige Entscheidung, denn jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden. Es helfen keine politischen Schuldzuweisungen. Wir machen weiter."

Konkret sahen die Pläne vor, dass für alle ab 60 Jahren eine Pflicht kommen sollte, bis zum 15. Oktober über einen Impf- oder Genesenennachweis zu verfügen. Für 18- bis 59-Jährige, die nicht geimpft sind, sollte zunächst eine Beratungspflicht kommen. Über die Pflichten, Beratungs- und Impfangebote sollten die Krankenkassen bis 15. Mai die Bürger informieren.

Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann sagte im Sender Phoenix, man habe um einen Kompromiss gerungen. Es sei darum gegangen, nicht mit leeren Händen dazustehen. Es handle sich um einen demokratischen Prozess. Der Gesprächsfaden dürfe nun nicht abreißen. Zumindest eine Beratungspflicht müsse durchgesetzt werden. Ullmann hatte für eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahren geworben.

Update vom 07.04.2022, 12.45 Uhr: Impfpflicht scheitert nach hitziger Debatte

Der Entwurf für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ist im Bundestag gescheitert. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahren lehnten am Donnerstag 378 Abgeordnete ab, dafür votierten 296 Abgeordnete und neun enthielten sich. Für eine allgemeine Impfpflicht als Vorsorge für den Herbst hatte sich auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) ausgesprochen. Wegen offenkundiger Meinungsverschiedenheiten hatte die Ampel-Koalition dazu aber keinen Regierungsentwurf eingebracht. Abgestimmt wurde daher weitgehend ohne die sonst üblichen Fraktionsvorgaben.

Zuvor soll es eine hitzige Debatte zwischen den Abgeordneten der Ampel und Union gegeben haben. Besonders während des Redebeitrags von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll es laut Berichten laut geworden sein. "Die Omikron-Variante ist deshalb milder verlaufen, weil schon so viele geimpft waren", hatte der Politiker gesagt und damit Unruhen ausgelöst. Im Anschluss appellierte er an die Union: "Sie können der Verantwortung nicht ausweichen, indem sie Gesprächsbereitschaft signalisieren. Seien sie ehrlich - sagen sie, wenn sie die Impfpflicht nicht wollen." Das spiegelt nun auch das Abstimmungsergebnis wider.

Um eine Mehrheit zu erreichen, hatten Abgeordnete aus SPD, FDP und Grünen noch einen Kompromiss-Entwurf vorgelegt. Dafür weichten die Befürworter einer Impfpflicht ab 18 Jahren ihren Vorschlag auf und einigten sich mit einer Abgeordnetengruppe, die für eine mögliche Impfpflicht ab 50 eintrat, auf eine gemeinsame Initiative. Dieser Vorschlag wurde als einziger ausgearbeiteter Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt, verfehlte aber eine Mehrheit. Zuvor waren auch mehrere Anträge gegen eine Impfpflicht abgelehnt worden.

Seit Beginn der Pandemie war eine allgemeine Impfpflicht lange über Parteigrenzen hinweg ausgeschlossen worden. Angesichts schleppender Impfungen sprachen sich Ende vergangenen Jahres Scholz und die Ministerpräsidenten doch dafür aus. Aktuell haben mindestens 63,2 Millionen Menschen oder 76 Prozent aller Einwohner den Grundschutz mit der nötigen zweiten Spritze. Die Impf-Kampagne ist aber nahezu zum Erliegen gekommen. Bereits seit Mitte März greift eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen.

In der Aussprache unmittelbar vor der Abstimmung im Bundestag hatten sich Befürworter und Gegner einer allgemeinen Impfpflicht einen heftigen Schlagabtausch geliefert.

Ursprüngliche Meldung vom 07.04.2022, 07.30 Uhr: Bundestag stimmt heute über Impfpflicht ab

Seit dem 16. März 2022 gilt die umstrittene partielle Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege. Nicht weniger diskutabel ist eine allgemeine Impfpflicht, die seit Pandemiebeginn von mehreren Parteien ausgeschlossen wurde. Angesichts der trägen Fortschritte bei der Impfquote sprachen sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten Ende 2021 aber doch dafür aus. Am heutigen Donnerstag (7. April 2022, 9 Uhr) soll die Entscheidung bei einer Abstimmung im Bundestag fallen. Im Vorfeld hatten sich keine klaren Mehrheitsverhältnisse abgezeichnet. Lediglich ein Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahren liegt als einziger ausgearbeiteter Gesetzentwurf vor.

Davor hatte die Gruppe um SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese und dem Grünen-Gesundheitsexperten Janosch Dahmen eine Impfpflicht ab 18 Jahren angestrebt. Solch eine großangelegte Lösung ist allerdings nicht mehr realistisch. Parallel hatte eine zweite Gruppe um den FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann eine Beratungspflicht und dann eine mögliche Impfpflicht ab 50 Jahren angeführt. Der jetzige Kompromiss ab 60 stieß bei führenden Politikern der CDU/CSU-Fraktion auf Kritik. Es mangele nach den ersten Vorschlägen an Glaubwürdigkeit.

Bundestag stimmt über Impfpflicht ab - das sieht der Entwurf vor

Auf den Kompromissvorschlag hatten sich zwei Gruppen von Abgeordneten aus SPD, FDP und Grünen verständigt. Folgender Entwurf wurde vorgebracht:

Pflichten

Bis zum 15. Oktober sollen alle ab 60 über einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen. Für alle Ungeimpften im Alter von 18 bis 59 Jahren kommt zunächst eine Beratungspflicht. Sie müssen bis dahin "eine individuelle ärztliche Beratung" nachweisen. Die Krankenkassen sollen die Bevölkerung über die Pflichten, Beratungs- und Impfangebote bis zum 15. Mai informieren.

Ausnahmen

Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, und Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel sind von den Pflichten ausgenommen.

Kontrollen

Ab 15. Oktober muss man Behörden die Nachweise zusammen mit einem Lichtbildausweis vorlegen können. Zur Durchsetzung sollen im Notfall nur Zwangsgelder, aber keine Ersatzhaft zulässig sein. Nachweise müssen unabhängig von Kontrollen bis zum 15. Oktober der Krankenkasse vorgelegt werden, die Kassen sollen dies zum 1. September anfordern.

Zusätzliche Stufen

Der Bundestag soll je nach aktuellem Infektionsgeschehen beschließen können, dass die Nachweispflicht noch ausgesetzt wird. Ab dem 1. September kann das Parlament zudem beschließen, dass die Impfpflicht auch für 18- bis 59-Jährige kommt. Alle Regelungen sollen bis 31. Dezember 2023 gelten.

Register

Ein Register soll erhaltene Impfungen gegen bestimmte übertragbare Krankheiten oder eine vorliegende Immunität erfassen. Es soll bis Ende 2023 eingerichtet werden.

Weitere Anträge von Union, FDP und AfD liegen vor

Die Union fordert neben dem Gesetzentwurf ein Impfregister und einen "gestuften Impfmechanismus", den Bundestag und Bundesrat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Dieser könnte dann für gefährdete Gruppen auch eine Impfpflicht vorsehen.

Eine Abgeordnetengruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist dafür, die Impfbereitschaft ohne allgemeine Impfpflicht zu erhöhen.

Die AfD lehnt die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab und fordert, die seit März greifende partielle Impfpflicht aufzuheben.

Lauterbach zuversichtlich: Impfpflicht wird Mehrheit bekommen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit einer Mehrheit für den Kompromissvorschlag aus den Ampel-Fraktionen, wie er am Mittwochabend (6. April 2022) in der ARD sagte. Falls die von ihm unterstützte Impfpflicht scheitert, wolle er aber "natürlich nicht" zurücktreten.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja rechnet nicht mit einer Entscheidung für die Impfpflicht. "Bislang sehe ich für keinen Antrag im Parlament eine Mehrheit", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei derzeit jedoch kein Problem. Die Union schlage stattdessen einen "Impfvorsorgemechanismus" vor, um im Herbst auf eine mögliche neue Virusvariante vorbereitet zu sein.

SPD und FDP begrüßen es, dass zuerst über die Anträge und zum Schluss über den Entwurf für die Impfpflicht entschieden wird. Dies könnte die Chancen erhöhen, dass manche Abgeordnete letztlich für ihn stimmen, nachdem eigentlich bevorzugte Initiativen zuvor keine Mehrheit bekommen haben.