Der Ukraine-Krieg und die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland treiben die Preise in Deutschland weiter nach oben: Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält sogar eine Verdreifachung der Verbraucherpreise für Gas für möglich.

"Wenn man es hochrechnet, kommt es sehr darauf an, wie Sie heizen, wie Ihr Gebäude gebaut ist. Aber es kann zu einer Verdreifachung der bisherigen Gasrechnung kommen", sagte Müller am Donnerstag (23. Juni 2022) den Sendern RTL/ntv. Die Bundesregierung hat mittlerweile die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen.

Bundesnetzagentur warnt vor deutlichen Preissteigerungen

"Schon jetzt werden die Gaspreissteigerungen des letzten Herbstes weitergegeben. Das ist knapp plus 30, plus 50, teilweise plus 80 Prozent. Das ist die Vergangenheit aus dem Herbst", erklärte Müller dazu im ARD-Morgenmagazin.

Der Gaspreis habe sich seitdem zunächst vervierfacht und danach sogar versechsfacht. Beim Verbraucher kommen diese "riesigen Preissprünge" aber nicht zwangsweise genauso an, betont Müller. Laut Müller sei aber eine Verdopplung oder Verdreifachung je nach Bauart des Gebäudes durchaus möglich.

Seit der Drosselung der Lieferungen von russischem Gas in der vergangenen Woche sei das Preisniveau nochmals um 50 Prozent gestiegen. "Viele Gasimporteure sagen, sie würden das gerne weitergeben", sagte Müller. Doch dazu müsste die Preisanpassungsklausel aktiviert werden.

Ob das passiere, hänge sehr davon ab, wie sich die Gasflüsse weiterentwickelten. "Wir wissen, dass am 11. Juli ein Wartungsfenster droht. Da wird Nord Stream 1 komplett runtergefahren, und wir wissen nicht, was danach passiert." Der mehrtägige Prozess ist eigentlich jährliche Routine. Doch diesmal stellt sich die Frage, ob Russland den Gashahn nach zehn Tagen auch tatsächlich wieder aufdreht.

Gas-Knappheit: Schwierige Situation droht im Herbst und Winter

Darum habe die Bundesnetzagentur verschiedene Szenarien berechnet. "Die meisten Szenarien sind nicht schön und bedeuten entweder zu wenig Gas am Ende des Winters oder aber schon - ganz schwierige Situation - im Herbst oder Winter."

Müller rief daher zum Energiesparen auf. "Jeder und jede in der Industrie und privat kann eben dazu beitragen - und ja, dazu gehört auch der Pulli, der Duschkopf, die Heizung ein bisschen runterstellen, all das hilft", sagte er. Bürger sollten Geld zurücklegen und Richtung Herbst mit den Vermietern reden. "Jetzt kann man noch etwas tun."

red/dpa