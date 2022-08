Der Taxifahrer konnte den auf der Rückbank schlafenden betrunkenen 36-Jährigen nicht wecken und fuhr zum Bundespolizeirevier in Bunde. Der Fahrer wollte die Beamten in seiner Verzweiflung um Hilfe bitten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es gelang den Bundespolizisten auch tatsächlich, den alkoholisierten Mann aus seinem Schlaf zu reißen. Und das stellte sich am Ende als Glücksgriff heraus.

Bundespolizei weckt betrunkenen Fahrgast – Glücksgriff für die Beamten

Bei der Überprüfung der Personalien des Schläfers zeigte sich nämlich, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Diebstahls verurteilt worden und musste noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bezahlen. Alternativ hätte er auch eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen können. Der 36-Jährige zahlte die Geldstrafe und musste nicht ins Gefängnis.

Vorschaubild: © Waldemar Brandt/Unsplash