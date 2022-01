Wie geht Deutschland mit der Omikron-Welle um? Am Montag (24. Januar 2022) findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin statt. Die Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz werden angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen über weitere mögliche Corona-Maßnahmen diskutieren.

Zwar gibt es noch keine Beschlussvorlage zum Bund-Länder-Gipfel, in den bisherigen Aussagen der Politiker*innen zeichnen sich jedoch schon erste wichtige Diskussionspunkte ab. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat zum Beispiel Lockerungen in Aussicht gestellt. Seiner Meinung hat sich die Situation durch die Omikron-Variante verändert und die Corona-Regeln sollten entsprechend angepasst werden.

Corona-Gipfel am 24. Januar: Werden die Regeln gelockert?

Es solle nun justiert werden, welche Regeln "zwingend nötig" seien, aber auch verhältnismäßig. Söder will unter anderem auf Bundesebene besprechen, wieder Zuschauer*innen bei Sportveranstaltungen zuzulassen. Auch bei Kulturveranstaltungen soll mit der Zeit wieder jeder zweite Platz im Publikum besetzt werden dürfen - zumindest in Bayern. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz soll außerdem die Hotspot-Regel im Freistaat angepasst werden. Laut Söder soll es in einzelnen Landkreisen erst ab einer weit höheren Inzidenz zum Lockdown kommen. Die bisherige Regelung wurde vorerst ausgesetzt.

Ein weiteres relevantes Thema werden voraussichtlich die Testkapazitäten in Deutschland. Die Omikron-Variante hat sich rasch ausgebreitet, die Corona-Zahlen erreichen derzeit fast jeden Tag einen neuen Höchststand. Wie das Robert-Koch-Institut betonte, wächst damit auch die Unvollständigkeit bei den gemeldeten Fällen, denn nur positive PCR-Tests werden in der Statistik erfasst. Die Problematik: Einerseits kommen die Labore und Gesundheitsämter durch die hohen Infektionszahlen an ihr Limit. Andererseits werden die PCR-Tests knapp. "Wir werden nicht genug PCR-Tests haben", so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag (18. Januar 2022) im Deutschlandfunk.

Laut dem Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) wurden in der zweiten Januarwoche rund 1,95 Millionen PCR-Tests in Deutschland durchgeführt, so viele wie nie zuvor in der Pandemie. Der Vorsitzende von ALM, Michael Müller, hat sich daher für eine Priorisierung bei den Tests ausgesprochen, um eine Überlastung der Labore zu vermeiden. Menschen mit Corona-Symptomen und Kontaktpersonen von nachgewiesenen Infektionsfällen sollten Vorrang haben. Auch Personen, die einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, sollten geschützt werden. Dazu zählen zum Beispiel Mitarbeitende im Gesundheitswesen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert den Vorschlag jedoch. Nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch schwerstkranke und pflegebedürftige Menschen und ihre Kontaktpersonen sollten in die PCR-Test-Priorisierung gehören.

PCR-Tests werden knapp - wer bekommt Vorrang beim Corona-Test?

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat sich ebenfalls für eine Priorisierung ausgesprochen, nannte aber keine konkreten Beispiele. Generalmajor Carsten Breuer, Leiter des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung, sieht die Priorität bei Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat Schulkinder als vorrangige Gruppe ins Gespräch gebracht.

Die Erfassung der Corona-Fälle in den Gesundheitsämtern könnte ebenfalls zum Thema beim Bund-Länder-Gipfel werden. Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey forderte neue, bundesweit einheitliche Regeln für die Kontaktnachverfolgung. Es müsse vor allem geklärt werden, wo diese noch sinnvoll sei, damit die Gesundheitsämter fokussiert arbeiten, aber gleichzeitig entlastet werden.

Und wie steht es um die Impfpflicht? Nach derzeitigem Stand wird es bei der Ministerpräsidentenkonferenz keine Entscheidung über die allgemeine Impfpflicht geben. Bundeskanzler Olaf Scholz wies darauf hin, dass zunächst im Bundestag darüber abgestimmt werden soll. Schon jetzt ist klar: Den ursprünglichen Plan von einer Impfpflicht ab März wird die Regierung nicht umsetzen können.