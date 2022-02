Bund-Länder-Gipfel findet am Mittwoch (16. Februar 2022) statt

findet statt Lauterbach rechnet mit Corona-Lockerungen

mit Scholz verkündet ebenfalls " Öffnungsschritte "

verkündet ebenfalls " " Das könnte sich bei den Regelungen ändern

Der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern steht vor der Tür. Am Mittwoch (16. Februar 2022) wollen die Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz über die Corona-Lage beraten. Laut Business Insider sollen auch weitere Öffnungsschritte beschlossen werden - wenn die Corona-Lage es zulässt. Das bayerische Kabinett hat bereits einige Lockerungen auf den Weg gebracht. Lauterbach verkündete am Freitag (11. Februar 2022), dass er eine Diskussion über Corona-Lockerungen erwarte.

Corona-Gipfel von Bund und Ländern: Lauterbach geht von Lockerungen aus

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet beim nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern eine Debatte über Lockerungen. Zugleich warnte er, dass man "nicht zu schnell lockern" solle. "Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen, so wie wir sie noch nie gehabt haben." Wenn man nun so stark lockere, dass die Fallzahlen deutlich steigen, dann verlängere man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit.

Wegen der geringen Impfquote bei den Älteren gelte in Deutschland: "Höhere Inzidenz und es sterben mehr Menschen." Es sei Wunschdenken, zu glauben, man könnte die Inzidenzen steigen lassen, aber es gebe keine zusätzlichen Toten. "Dafür haben wir einfach nicht die Impfquote. Und die ist auch nicht über Nacht gekommen." Bund und Länder wollen kommende Woche Mittwoch über den weiteren Pandemie-Kurs beraten. Die FDP forderte zuletzt weitreichende Lockerungen. Welche Lockerungen er selbst für möglich hält, wollte Lauterbach am Donnerstag nicht sagen. "Ich finde es ja immer betrüblich, wenn man also öffentlich über solche Maßnahmen diskutiert", sagte der Minister. Dazu gebe es entsprechende Gremien, in die er sich einbringen werde. Bislang hatte Lauterbach Lockerungen "deutlich vor Ostern" in Aussicht gestellt.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündete am Freitag (11. Februar 2022), dass er beim nächsten Bund-Länder-Treffen einen ersten Öffnungsschritt in der Corona-Pandemie angehen will. "Die wissenschaftlichen Prognosen zeigen uns, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht ist", sagte Scholz am Freitag in einer Ansprache vor dem Bundesrat. "Das erlaubt uns, beim Bund-Länder Treffen in der nächsten Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen." Ein Corona-Modellierer hatte ebenfalls berichtet, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle demnächst erreicht werden könnte.

Corona-Gipfel am Mittwoch: Das könnte beschlossen werden

Die SPD-geführten Bundesländer haben sich einem Bericht zufolge bereits auf erste Öffnungsschritte geeinigt. Die Sozialdemokraten stellen in sieben Bundesländern den Regierungschef. Welche Änderungen genau kommen, ist noch nicht abschließend geklärt. Doch aus Regierungskreisen heißt es laut Business Insider, dass die 2G-Regel im Einzelhandel fallen soll. Mehrere Länder hatten sowieso schon das Ende der 2G-Regel verkündet. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung will auf die bisherigen Corona-Einschränkungen im Einzelhandel verzichten. Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) plädierte für einen bundesweiten Beschluss: "Klar ist, dass 2G im Handel auf jeden Fall fallen wird.“

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Weiterhin sollen die Zuschauerobergrenzen für Veranstaltungen angehoben werden und die komplette Schließung von Bars und Diskos überprüft werden. Zu welchem Zeitpunkt diese neuen Regelungen kommen sollen, wird ebenfalls auf dem Gipfel besprochen. Es soll entweder ein Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem die Lockerungen gelten oder Kriterien ausgearbeitet werden, nach denen die Öffnungen stattfinden. Im Lockdown 2020/21 wurde die Hospitalisierungsinzidenz als Maßstab für Öffnungen genommen.

"Wir werden gemeinsam in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einen schrittweisen Plan für mehr Perspektiven beraten, der die Öffnungen verantwortungsvoll mit einem Basisschutz absichert“, sagte Wüst, der aktuell MPK-Vorsitzender ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt: Maske tragen und Abstand halten, da, wo es nötig ist.“ Das gelte auch für den Einzelhandel.

RKI-Chef optimistisch, dass Omikron-Höhepunkt bald erreicht sei

Obwohl die Corona-Infektionszahlen in Deutschland aktuell täglich neue Rekorde brechen, ist RKI-Chef Lothar Wieler zuversichtlich: "Ich bin optimistisch, dass wir die Omikron-Welle bald überstanden haben, auch wenn der Höhepunkt der Welle noch nicht erreicht ist“. Deutschland sei "vergleichsweise gut durch diesen Sturm gesteuert."

Bei Omikron erkranke ein geringerer Anteil von Infizierten schwer. Es gebe zwar einen Anstieg bei den Krankenhausaufnahmen, dieser sei aber vergleichsweise gering.

"Tatsächlich stehen wir vor einem Wendepunkt. Diese Phase der Pandemie ist ganz anders als vor zwei Jahren“, sagt Wieler weiter. Man kenne das Virus jetzt besser, große Teile der Bevölkerung hätten eine Grundimmunität und man kenne außerdem wirksame Maßnahmen. Man müsse aber dennoch weiter beobachten, wie sich die Situation auf den Intensivstationen und die Zahl der Corona-Todesfälle entwickle.

Zum Weiterlesen: 500 Corona-Tote pro Tag: Wie realistisch ist Lauterbachs Rechnung? Statistiker gibt Einschätzung ab

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

mit dpa