Bund-Länder-Gipfel verschoben: Die Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Montag, 12. April, werden laut Medienberichten verschoben. Grund dafür sei die große Uneinigkeit über die Corona-Regeln zwischen Bund und Ländern sowie den Bundesländern untereinander.

Während die Kanzlerin einen harten Lockdown fordert und dafür auch Unterstützung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, sind die übrigen CDU-Länder - Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Saarland - strikt dagegen. Auch aus den SPD-geführten Bundesländern wird ein harter Lockdown abgelehnt. Laut Business Insider würde sie jedoch zumindest eine Vereinheitlichung der Regeln für den Einzelhandel und den Ausgangsbeschränkungen mittragen.

Bund-Länder-Gipfel wegen Uneinigkeit über harten Lockdown verschoben

Um die Streitigkeiten zu umgehen, verfolge Merkel nun einen alternativen Plan: Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Der Bund soll damit bundesweit einheitliche Corona-Regeln erlassen können. Ein solches Gesetz könnte im Eilverfahren vom Bundestag beschlossen werden, allerdings ist auch eine Mehrheit für die Gesetzesänderung im Bundesrat nötig.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat am Freitag (09.04.2021) im ZDF-Morgenmagazin bestätigt, dass ein Treffen am Montag unwahrscheinlich sei . "Ich glaube, es wird bestenfalls eine kurze Rücksprache geben zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzleramt, weil der Bundestag jetzt gestern deutlich gemacht hat, er will vor einer möglichen Beschlussfassung miteinbezogen sein und eine Diskussionsmöglichkeit haben", sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

"Und es ist auch noch nicht hinreichend klar, was Überlegungen aus dem Kanzleramt wirklich bedeuten sollen, ein kurzer, harter Lockdown", so der SPD-Politiker. Müller sagte, es gebe schließlich einen Lockdown und sehr viele Maßnahmen in den Bundesländern, die auch umgesetzt werden. "Insofern muss jetzt schon erklärt werden, was dazu kommen soll auch in Anbetracht bundesweit sinkender Zahlen."

Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin hatten bei ihrer Videoschalte am 22. März beschlossen, dass sie am 12. April erneut beraten. Nach Informationen der dpa aus Länderkreisen und anderer Medien stand zuletzt eine Verschiebung der geplanten Beratungen möglicherweise auf Mittwoch (14. April) im Raum.