Wie geht Deutschland mit der Omikron-Welle um? Am Montag (24. Januar 2022) findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin statt. Wir berichten wie gewohnt live. Die Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz werden angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen über weitere mögliche Corona-Maßnahmen diskutieren. Am Sonntag (23. Januar 2022) ist auch Beschlussvorlage zum Bund-Länder-Gipfel aufgetaucht.

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz will auch Bayern reagieren und seine Corona-Strategie anpassen. Das verkündete Teile der Staatsregierung bei einer Pressekonferenz am Montag. Welche Regel-Änderungen die Ministerpräsidenten Anfang nächster Woche beschließen werden, ist noch unklar. Doch die Beschlussvorlage lässt eine Agenda erkennen.

Update vom 23.01.2022: Beschlussvorlage aufgetaucht - darum wird es beim Bund-Länder-Gipfel gehen

Auf die Bürger kommen zunächst wahrscheinlich keine weiteren Verschärfungen von Corona-Maßnahmen zu. Vor der zweiten Omikron-Krisensitzung zwischen Bund und Ländern in diesem Jahr zeichnen sich aber auch keine Lockerungen ab. Vertreter der Bundesregierung und aus den Ländern machten vor den Beratungen am Montag (24. Januar 2022) deutlich, dass die im Moment geltenden Regelungen beibehalten werden sollten. "Wir brauchen keine Kurskorrektur", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz der "Süddeutschen Zeitung".

Der "Bild" liegt nach eigenen Angaben am Sonntagnachmittag (23. Januar 2022) die erste Beschlussvorlage der Bund-Länder-Beratungen vor. Aus dieser wird klar, welche Punkte Kanzler Scholz zusammen mit den 16 Ministerpräsident*innen durchsetzen will.

"Begrenzt verfügbare PCR-Tests" sollen auf Risikogruppen und ihre Betreuer "konzentriert" werden. Das bedeutet, dass die PCR-Tests vorrangig für Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und Risikopatienten eingesetzt werden sollen. Für alle anderen heißt das: Auch bei einem positiven Schnelltest werde kein PCR-Test mehr gemacht. Genauso wenig bei Warnungen in der Corona-Warn-App.

Es soll eine "Öffnungsperspektive" entwickelt werden, wenn die "Überlastung von kritischer Infrastruktur im Allgemeinen und Gesundheitssystem im Besonderen ausgeschlossen werden kann". Laut Bericht der "Bild" seien Großveranstaltungen im Freien zuerst dran. "Mit Zunahme der Grundimmunität in der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2-Infektionen und Abnahme der Zahl der Neuinfektionen und der Hospitalisierungsinzidenzen können Schutzmaßnahmen perspektivisch wieder stufenweise zurückgefahren werden", zitiert die "Bild" einen Teil der Beschlussvorlage.

Die derzeitig geltenden Corona-Maßnahmen sollen beibehalten werden. Denn: Der Expertenrat erwarte einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen. "Es könnten regional in der Spitze 7-Tages-Inzidenzen von mehreren Tausend erreicht werden", heißt es.

In der Beschlussvorlage wird das Kürzen des Genesenenstatus kritisiert. Allerdings soll es bei der Drei-Monats-Regel, die das RKI beschlossen hat, bleiben.

Nach den Beratungen am Montag soll die nächste Bund-Länder-Runde Mitte Februar stattfinden.

Update vom 23.01.2022: Wird 2G im Handel komplett abgeschafft?

Vor dem Spitzengespräch von Bund und Ländern zur weiteren Corona-Politik hat der Handelsverband Deutschland (HDE) an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appelliert, die 2G-Zugangsbeschränkungen für den Einzelhandel abzuschaffen. In Bayern und Niedersachsen sei die 2G-Regel, die in großen Teilen des Einzelhandels nur Geimpften und Genesenen den Zutritt gestattet, bereits aufgehoben, betonte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser in einem Brief an Lauterbach.

Am Freitag hatte auch das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes die Zutrittsbeschränkung zu Einzelhandelsgeschäften nach der 2G-Regelung vorläufig außer Vollzug gesetzt. Sanktjohanser betonte, es sei an der Zeit, die Zugangsbeschränkungen im Handel nun auch bundesweit auf den Prüfstand zu stellen. "Wir bitten Sie daher, sich im Zuge der Bund-Länder-Abstimmungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz kommenden Montag dafür einzusetzen, die strikten 2G-Zugangsbeschränkungen für den Einzelhandel mit Gütern außerhalb des täglichen Bedarfs aufzuheben – mindestens aber in Form von Stichprobenkontrollen an der Kasse zu vereinfachen", heißt es in dem Schreiben, dass der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Sanktjohanser schrieb, die Infektionszahlen aus Schleswig-Holstein, wo die 2G-Regel gilt, und Niedersachsen, wo sie aufgehoben ist, belegten, dass es "keine erkennbaren Auswirkungen" der Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel auf das Infektionsgeschehen gebe.

Die Auswirkungen von 2G auf den betroffenen Handel seien dagegen groß, klagte der HDE-Präsident. Der Nicht-Lebensmittel-Handel leide unter Umsatzrückgängen von bis zu 30 Prozent. Zudem führten die notwendigen Kontrollen der 2G-Beschränkungen auch noch zu einem erhöhten Personalaufwand. Sanktjohanser appellierte an Lauterbach, hier rasch Abhilfe zu schaffen: "Es geht um das Überleben tausender Geschäfte."

Update vom 23.01.2022: Kommen jetzt doch keine neuen Maßnahmen?

Auf die Bürger kommen zunächst wahrscheinlich keine weiteren Verschärfungen von Corona-Maßnahmen zu. Vor der zweiten Omikron-Krisensitzung zwischen Bund und Ländern in diesem Jahr zeichnen sich aber auch keine Lockerungen ab. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Vertreter aus den Ländern machten vor den Beratungen am Montag (24. Januar 2022) deutlich, dass die im Moment geltenden Regelungen beibehalten werden sollten. Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Bundesregierung.

Entscheidungen werden in der Bund-Länder-Runde unter anderem beim Thema PCR-Tests erwartet. Minister Lauterbach und die Gesundheitsminister der Länder hatten sich für eine sogenannte Priorisierung ausgesprochen: Bestimmte Bevölkerungsgruppen sollen angesichts knapper Laborkapazitäten bevorzugt Anspruch auf die besonders genauen Tests bekommen.

Auch die ab Mitte März greifende einrichtungsbezogene Impfpflicht dürfte Thema sein. Die Gesundheitsminister der Länder forderten am Samstag (22. Januar 2022) in Vorbereitung der Bund-Länder-Beratungen bei einer Schaltkonferenz, dass noch ungeimpften Beschäftigten etwa in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen, die ab März der Impfpflicht unterliegen, bevorzugt der neue Impfstoff Novavax angeboten wird.

Söder will keine schärferen Regeln

Markus Söder kündigt vor dem Treffen von Bund und Ländern am Montag Widerstand gegen schärfere Corona-Regeln an. Die Infektionszahlen gehen zwar steil nach oben, und Ärztevertreter sehen große Belastungen auf das Gesundheitssystem zukommen, aber zumindest bisher sind die schlimmsten Omikron-Befürchtungen nicht eingetreten. Verschärfungen wären daher nur schwer zu rechtfertigen. "Es ist nicht sinnvoll, jetzt zu verschärfen", hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bereits am Freitag gesagt. Gerichte hatten zudem auch bereits bestehende Vorgaben gekippt, so zuletzt die 2G-Regel im Einzelhandel im Saarland, in Bayern und in Niedersachsen.

Update vom 22.01.2022: Lauterbach spricht Warnung aus - und fordert PCR-Priorisierung

Vor neuen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dafür ausgesprochen, die bestehenden Maßnahmen derzeit beizubehalten. Der SPD-Politiker wandte sich in der «Rheinischen Post» gegen Verschärfungen - zugleich warnte er: «Aber eine Lockerung wäre fatal. Wir würden Öl ins Feuer gießen und die Welle beschleunigen.» Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen schlägt Lauterbach eine Priorisierung der besonders genauen PCR-Tests und eine Konzentration der Kontaktnachverfolgung auf bestimmte Berufsgruppen vor.

So will der Minister, dass in vielen Fällen künftig auf einen positiven Schnelltest kein PCR-Test folgt. «Mein Vorschlag für die Ministerpräsidentenkonferenz sieht vor, dass künftig nur noch Beschäftigte der kritischen Infrastruktur einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test bestätigen lassen können», sagte er. Alle anderen, die beispielsweise zu Hause einen positiven Schnelltest hatten, sollten diesen im Testzentrum nur noch mit einem «professionellen Antigen-Schnelltest» bestätigen lassen.

Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Montag über die Lage. Bereits an diesem Samstag sprechen die Gesundheitsminister über das weitere Vorgehen, dabei geht es auch schon um die PCR-Tests.

Update vom 21.01.2022: Söder fordert Abschaffung der Geisterspiele - und droht mit Alleingang

Steht die Fußball-Bundesliga vor der Rückkehr der Fans in die Stadien? Geht es Markus Söder (CSU), dann ja. Denn der bayerische Ministerpräsident forderte am Freitag in einer Sitzung des CSU-Vorstands explizit die Abschaffung der Geisterspieler. "Wir werden uns in der Ministerpräsidentenkonferenz dafür einsetzen“, zitiert ihn Bild nach der Sitzung.

Bei der Konferenz am Montag soll über Lockerungen von Corona-Regeln beraten werden. Die CSU ist der Meinung, dass viele Regelungen auf den Prüfstand müssten., denn Omikron sei zwar ansteckender, die Verläufe bei einer Erkrankung aber deutlich milder.

Söder will, dass die Ministerpräsidenten die Rückkehr der Zuschauer in die Fußballstadien und womöglich auch zu anderen Sportveranstaltungen beschließen. Für den Fall, dass er keine Mehrheit dafür finde, kündigte Söder an: „Im Zweifelsfall machen wir es alleine.“

Pikant an der Geschichte ist: Erst Ende November war es Markus Söder, der eben diese Geisterspiele forderte. Ebenfalls vor einer Ministerpräsidentenkonferenz formulierte er die Forderung. Und auch damals kündigte er bei fehlender Mehrheit einen Alleingang an. Jetzt macht er offenbar eine Rolle rückwärts.

Update vom 21.01.2022: CSU fordert "Omikron-Check" - MPK kann "wichtiger Meilenstein sein"

Vor Spitzenberatungen von Bund und Ländern und mit Blick auf die Omikron-Variante dringt die CSU auf eine Neubewertung der Corona-Maßnahmen. «Wahr ist, mit Omikron ändern sich die Grundlagen. Wir brauchen einen Omikron-Check für das Corona-Management in Deutschland», sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der «Welt». «Die kommende Ministerpräsidentenkonferenz kann ein wichtiger Meilenstein sein, um über diese Dinge zu reden.» Bund und Länder wollen am Montag über Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise beraten.

Auch CSU-Chef Markus Söder plädierte dafür, den bisherigen Corona-Kurs zu überprüfen. «Wir müssen angemessen reagieren», verlangte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung «maybrit illner». «Ich finde, wir haben jetzt eine neue Situation. Und zu einer klugen Politik gehört, nicht einfach stur oder ideologisch zu reagieren, oder gar persönlich motiviert, sondern immer das Wohl des Landes und der Menschen in den Vordergrund zu rücken.» Er habe die Hoffnung, dass Omikron den Übergang in eine endemische Lage weise.

Die Omikron-Variante breitet sich zwar rasant aus, geht allerdings tendenziell mit milderen Verläufen einher als die Delta-Variante. Länder wie Spanien erwägen daher einen Wechsel der Corona-Strategie, auch weil die Zahl der Corona-Intensivpatienten nicht so steigt wie bei Delta. Fürsprecher dafür gibt es auch in Deutschland. Politiker wie der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen warnen, Omikron sei milder, aber nicht harmlos.

Söder stellt Lockerungen in Aussicht - Regel "zwingend nötig"?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat zum Beispiel Lockerungen in Aussicht gestellt. Seiner Meinung hat sich die Situation durch die Omikron-Variante verändert und die Corona-Regeln sollten entsprechend angepasst werden.

Es solle nun justiert werden, welche Regeln "zwingend nötig" seien, aber auch verhältnismäßig. Söder will unter anderem auf Bundesebene besprechen, wieder Zuschauer*innen bei Sportveranstaltungen zuzulassen. Auch bei Kulturveranstaltungen soll mit der Zeit wieder jeder zweite Platz im Publikum besetzt werden dürfen - zumindest in Bayern. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz soll außerdem die Hotspot-Regel im Freistaat angepasst werden. Laut Söder soll es in einzelnen Landkreisen erst ab einer weit höheren Inzidenz zum Lockdown kommen. Die bisherige Regelung wurde vorerst ausgesetzt.

"Nicht genug PCR-Tests" - Labore am Limit

Ein weiteres relevantes Thema werden voraussichtlich die Testkapazitäten in Deutschland. Die Omikron-Variante hat sich rasch ausgebreitet, die Corona-Zahlen erreichen derzeit fast jeden Tag einen neuen Höchststand. Wie das Robert-Koch-Institut betonte, wächst damit auch die Unvollständigkeit bei den gemeldeten Fällen, denn nur positive PCR-Tests werden in der Statistik erfasst. Die Problematik: Einerseits kommen die Labore und Gesundheitsämter durch die hohen Infektionszahlen an ihr Limit. Andererseits werden die PCR-Tests knapp. "Wir werden nicht genug PCR-Tests haben", so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag (18. Januar 2022) im Deutschlandfunk.

Laut dem Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) wurden in der zweiten Januarwoche rund 1,95 Millionen PCR-Tests in Deutschland durchgeführt, so viele wie nie zuvor in der Pandemie. Der Vorsitzende von ALM, Michael Müller, hat sich daher für eine Priorisierung bei den Tests ausgesprochen, um eine Überlastung der Labore zu vermeiden. Menschen mit Corona-Symptomen und Kontaktpersonen von nachgewiesenen Infektionsfällen sollten Vorrang haben. Auch Personen, die einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, sollten geschützt werden. Dazu zählen zum Beispiel Mitarbeitende im Gesundheitswesen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert den Vorschlag jedoch. Nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch schwerstkranke und pflegebedürftige Menschen und ihre Kontaktpersonen sollten in die PCR-Test-Priorisierung gehören.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat sich ebenfalls für eine Priorisierung ausgesprochen, nannte aber keine konkreten Beispiele. Generalmajor Carsten Breuer, Leiter des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung, sieht die Priorität bei Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat Schulkinder als vorrangige Gruppe ins Gespräch gebracht.

Kontaktnachverfolgung noch sinnvoll?

Die Erfassung der Corona-Fälle in den Gesundheitsämtern könnte ebenfalls zum Thema beim Bund-Länder-Gipfel werden. Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey forderte neue, bundesweit einheitliche Regeln für die Kontaktnachverfolgung. Es müsse vor allem geklärt werden, wo diese noch sinnvoll sei, damit die Gesundheitsämter fokussiert arbeiten, aber gleichzeitig entlastet werden.

Und wie steht es um die Impfpflicht? Nach derzeitigem Stand wird es bei der Ministerpräsidentenkonferenz keine Entscheidung über die allgemeine Impfpflicht geben. Bundeskanzler Olaf Scholz wies darauf hin, dass zunächst im Bundestag darüber abgestimmt werden soll. Schon jetzt ist klar: Den ursprünglichen Plan von einer Impfpflicht ab März wird die Regierung nicht umsetzen können.

von Lea Mitulla, Sebastian Ruska - mit dpa-Material