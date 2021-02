Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch: Merkel gegen jegliche Lockerungen vor 1. März

Sie wisse, dass dies für Eltern und andere Betroffene schwer sei, sagte Merkel demnach. Man könne dann aber Öffnungsschritte "mit besserem Gewissen machen". Darüber gebe es Differenzen, räumte die Kanzlerin vor ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Mittwoch ein. Sie erwarte, dass die britische Variante des Virus in wenigen Wochen auch in Deutschland die dominante sein werde. Man glaube, dass sich die Mutante etwa alle zehn Tage verdoppele. Dann sei die Gefahr groß, dass die Fallzahlen wieder steigen würden.

Merkel sagte nach diesen Informationen mit Blick auf die am Mittwoch anstehenden Beratungen mit den Ministerpräsidenten über eine Öffnungsstrategie, es gebe eine große Übereinkunft darüber, dass Grundschulen - im Wechselunterricht - und Kitas das erste sein sollten, was geöffnet werden solle. Auch Friseure stünden "ziemlich oben auf der Tagesordnung". Es gebe auch Übereinstimmung darin, dass im zweiten Schritt dann die Geschäfte geöffnet werden sollten.

Die Frage sei zudem, ob es eine Öffnungsstrategie mit festen Zielen beim Infektionsgeschehen verbunden werden solle, sagte Merkel demnach weiter. Die Gefahr sei dabei, dass man diese Ziele dem Ist-Zustand anpasse. Es sei besser, die Öffnungsstrategie so anzulegen, dass es einen Puffer gebe, um nicht wieder schließen zu müssen. Wenn man den ersten Schritt zu schnell gehe, könne man schnell wieder hinterherlaufen, wurde die Kanzlerin zitiert. Es sei nun die Frage, ob man die Kraft und Geduld habe, mit Öffnungsschritten noch zu warten.

Die Bürger hätten durch das Einhalten der Regeln viel möglich gemacht, sagte Merkel mit Blick auf die sinkenden Infektionszahlen. Aber man wisse auch, wie schnell die Zahlen wieder steigen könnten. Es dauere aber sehr lange, bis diese dann wieder unten seien. Deswegen solle nun alle Kraft darauf verwandt werden, nicht in eine Wellenbewegung zu verfallen, sondern das Erreichte zu sichern. Mit diesem Ansatz gehe sie in die Debatten mit den Ministerpräsidenten.

Für den Bildungsbereich und die Unternehmen sei es unberechenbarer, wenn nach einer Phase der Öffnung wieder ein Phase der Schließung komme, begründete Merkel nach diesen Informationen ihre Vorsicht. Man solle vielmehr versuchen, so durchzukommen, dass man die Kontaktverfolgung wirklich schaffe, damit man sich im Frühjahr auf einen Sommer zubewege, bei dem man auch wegen der Impfungen wieder sehr viele Freiheiten haben und die Wirtschaft wieder wachsen könne.

Update vom 09.02.2021, 15 Uhr: Corona-Gipfel mit Stufenplan? Was bereits bekannt ist und was nicht

Bund und Länder kommen an diesem Mittwoch zusammen, um das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu besprechen. Klar ist bereits: Schnelle Lockerungen kommen ebensowenig in Frage wie ein einfaches "weiter so". Besonders beim Thema Schulen und Kitas besteht noch dringender Gesprächs- und Handlungsbedarf. Doch wird die Corona-Konferenz am Mittwoch tatsächlich der große Wurf?

Hier ist sich zumindest der SPD-Oppositionsführer im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, unsicher. Er warnt zunächst vor zu schnellen Lockerungen und betont, dass "dieses Gremium" die "Erwartungshaltung [...] doch gar nicht erfüllen" kann. Trotz sinkender Infektionszahlen zeichnen sich vor den Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch deshalb keine nennenswerten Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab. "Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern", sagte etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Wirtschaftswoche. Sein saarländischer Amtskollege Tobias Hans (CDU) betonte in der Rheinischen Post: "Momentan sind die Zahlen für große Lockerungen nach wie vor zu hoch."

Die Opposition forderte angesichts des wochenlangen Lockdowns mit Schließungen von Schulen, Geschäften und Freizeiteinrichtungen hingegen klare Perspektiven, wie es im Kampf gegen die Pandemie weitergehen soll. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat Vorrang für Öffnungen von Kitas und Schulen bei den Bund-Länder-Gesprächen an diesem Mittwoch gefordert. Das werde das "entscheidende Thema" bei der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sein, sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Die Debatte über Kitas und Schulen sei im Kampf gegen die Corona-Pandemie "zu kurz gekommen". Nun müsse abgewogen werden, ob man von kommender Woche an Schulen öffnen könne oder noch warten müsse. Dazu stellte der CDU-Bundesvorsitzende klar, weitere Öffnungen seien "nicht denkbar". Als Regierungschef tue er alles, um so schnell wie möglich Schulen und Geschäfte wieder zu öffnen. "Aber es muss verantwortbar sein."

Schulöffnungen bereits ab kommender Woche?

Erste Hinweise für die Richtung im Schulstreit könnte ein Beschluss der Kultusminister und erste Entscheidungen auf Landesebene geben. So sprechen sich die Kultusminister der Länder bei weiter sinkenden Corona-Zahlen dafür aus, dass die Schulen ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie am Montagabend in einer Schaltkonferenz, der am Dienstag veröffentlicht wurde. "Die negativen Folgen von Schulschließungen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen müssen begrenzt werden", heißt es in dem Papier.

Erste Entscheidungen in den Ländern fallen bereits: Sachsen, das im Dezember als erstes Bundesland flächendeckende Schul- und Kitaschließungen angeordnet hatte, kündigte am Dienstag auch als erstes an, Grundschulen und Kitas ab kommenden Montag in einem eingeschränkten Betrieb wieder zu öffnen. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) teilte das nach einer Kabinettssitzung mit.

Die brandenburgische Bildungsministerin und derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst, sagte: "Die KMK hat einstimmig beschlossen, dass beginnend ab dem 15. Februar 2021 nach den Abschlussklassen auch die unteren Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen, wenn die gute Entwicklung der Inzidenzwerte anhält." Dies gebe man der Ministerpräsidentenkonferenz mit auf den Weg.

Dobrindt: Vorfahrt für Friseure statt Schulen?

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stellt sich gegen die Position. Er wiederholte seine Aussage, nicht die Schulen sollten bei Lockerungen zu Beginn höchste Priorität haben. Dort gebe es funktionierende Betreuungsangebote, zudem sei das Infektionsrisiko an den Schulen nach wie vor hoch. Vielmehr könnten körpernahe Dienstleistungen wie jene von Friseuren betrachtet werden. Zugleich forderte Dobrindt eine Auszahlung der Überbrückungshilfe 3 für die Unternehmen noch im Laufe des Monats.

Er erwarte von der Bund-Länder-Beratung an diesem Mittwoch eine Perspektiventscheidung für mögliche Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen. Es müsse erklärbare Orientierungspunkte geben, wie angesichts von weiter fallenden Infektionszahlen ein Lockerungsmechanismus aussehen könne, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Auf konkrete Zahlen unterhalb des von der Bundesregierung angestrebten Werts von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche wollte er sich nicht festlegen.

Die Lage sei angesichts der Mutationen aus Großbritannien und Südafrika nicht so, dass zum 14. Februar Lockerungen umgesetzt werden könnten, sagte Dobrindt. Er sei auch gegen einen festen Stufenplan für Lockerungen, da dieser ein zu starres Korsett sei und nicht ausreichend Flexibilität ermögliche.

Stufenpläne der Länder als Vorbild für den Bund?

Doch genau auf einen solchen Stufenplan könnte es am Ende hinauslaufen: Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen haben bereits vorab Stufenpläne entworfen. Vor allem die binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sind für sie entscheidend, also die 7-Tages-Inzidenz. Die Pläne könnten als Orientierung für ein bundesweites Regelwerk dienen. Ein Überblick:

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Das Öffnungskonzept umfasst vier Stufen. Ein höherer Inzidenzwert ist gleichbedeutend mit einer höheren Stufe und stärkeren Einschränkungen. Beispiel: Liegt die Inzidenz sieben Tage lang unter 100 (Stufe 3), ist ein eingeschränkter Regelbetrieb an Kitas und Wechselunterricht für die Schulklassen 1 bis 6 vorgesehen. Auch Friseure dürften wieder öffnen. Weitergehende Öffnungen sieht der Plan für Inzidenzen konstant unter 50 vor - unter anderem für Schulen, Gaststätten, den Einzelhandel und Fitnessstudios (Stufe 2). Ab einem stabilen Wert unter 35 (Stufe 1) sollen dann auch Theater oder Kinos für alle sowie Bars und Kneipen aufmachen.

NIEDERSACHSEN: Der Plan besteht aus sechs Stufen. Bei einem Wert von unter 10 (Stufe 1) sind private Zusammenkünfte unbegrenzt möglich, in den Schulen findet Präsenzunterricht statt. Auch Geschäfte und Hotels dürfen mit Hygienekonzept öffnen. Liegt der Inzidenzwert zwischen 25 und 50 (Stufe 3), greifen schon strengere Kontaktregeln und etwa Zugangsbeschränkungen für Geschäfte - und Schulen gehen im Falle von Corona-Nachweisen in den Wechselunterricht. Ab der höchsten Stufe (Stufe 6) und einem Inzidenzwert über 200 geht fast nichts mehr.

THÜRINGEN: Vorgesehen sind fünf Stufen. Fällt der Inzidenzwert unter 100 (Stufe 3), werden Kontaktbeschränkungen gelockert und Mitglieder eines Haushalts können sich wieder mit zwei anderen Menschen treffen. Auch der Einzelhandel sowie Gaststätten können unter Auflagen öffnen. Normaler Hotelbetrieb sowie eingeschränkter Regelbetrieb an Schulen ist ab einem Wert unter 50 (Stufe 2) möglich - Bars und Clubs können erst ab Stufe 1 und einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 25 starten.

Die Stufenpläne orientieren sich in erster Linie an der Sieben-Tages-Inzidenz, berücksichtigen aber auch Kriterien wie die Reproduktionszahl (R-Wert), die Dynamik des Infektionsgeschehens, die erreichte Impfquote oder die Auslastung von Intensivbetten.

Ursprungsmeldung vom 03.02.2021: Nächster Corona-Gipfel findet am 10. Februar statt

In der ARD-Sendung "Farbe bekennen" vom Dienstag bat Merkel darum "noch eine Weile durchzuhalten". Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz sei zwar gesunken, dennoch würden die Gesundheitsämter noch immer keine Kontrolle über das Coronavirus haben. Auch die neuen Corona-Mutationen bereiten der Kanzlerin Sorgen.

Während viele Menschen noch auf eine Lockdown-Entscheidung warten müssen, wissen die Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen schon Bescheid. Das Bundesland hat diesen bereits eigenständig um fünf Tage verlängert. Grund dafür ist die 7-Tage-Inzidenz - Thüringen hat derzeit mit 156,6 den höchsten Wert bundesweit.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl warnte laut Südwest Presse vor vorzeitigen Lockerungen. Im November sei der Lockdown-light ein Fehler gewesen. "Damals wurden Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht, die enttäuscht werden musste", erklärte er.

Schleswig-Holsteins Regierungschef für Corona-Lockerungen

Doch nicht alle seiner Kollegen sehen das so: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will sich angesichts sinkender Infektionszahlen für baldige Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen. Dies sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF-"Mittagsmagazin" im Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel am Mittwoch.

Bei der letzten Konferenz sei ja verabredet worden, für die nächste Runde einen Stufenplan zu erarbeiten. Sein Land habe sich deshalb verpflichtet gefühlt, einen solchen auch vorzulegen. "Was wir das letzte Mal beschlossen haben, gilt, und von daher wird ein Stufenplan definitiv auch kommen." Dieser Plan sehe vor, ab einer sieben Tage lang stabil unter 100 liegenden Inzidenz an Kitas den eingeschränkten Regelbetrieb zu starten und für die Schulklassen 1 bis 6 Wechselunterricht aufzunehmen. Zudem dürften Friseure wieder öffnen.

Berücksichtigt werden sollen aber auch die Auslastung der Intensivbetten, das Verbreitungspotenzial des Virus, Mutationen, die Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Impfquote. Weitere Lockerungsschritte sieht der Kieler Plan vor, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt.

Bayerns Ministerpräsident Söder spricht sich gegen umfangreiche Lockerungen aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder - bekannt für seine harte Linie in Sachen Corona-Politik - hat sich bereits deutlich gegen umfangreiche Lockerungen nach dem 14. Februar ausgesprochen. Einheitliche Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus stehen für ihn weit vor "überstürztem Lockerungs-Wettbewerb".

Wie Bund und Länder weiterhin gegen das Coronavirus vorgehen wollen, darauf wird es wohl am 10. Februar eine Antwort geben. Die Bundesregierung plant allerdings jetzt schon, die "epidemische Notlage" bis Juni zu verlängern. Diese ist die Grundlage für Sonderbefugnisse der Regierung hinsichtlich der Pandemie-Bewältigung.

Laut einem Bericht von "Business Insider" könnte der harte Lockdown sogar nochmals verlängert werden. Im Gespräch sei eine Verlängerung um weitere zwei Wochen, also bis 28. Februar 2021. Damit würde man Modellrechnungen von Wissenschaftlern der TU Berlin folgen, "wonach spätestens Anfang März trotz Mutationen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche unter dem kritischen Wert von 50 liegen dürfte", heißt es in dem Bericht vom Freitag (05.02.2021).

Allerdings sollten parallel zur Verlängerung des bundesweiten Lockdowns erste Freiräume in Ländern kommen, die weniger stark von Corona betroffen sind. Wo die 7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt, könnten demnach bereits Schulen (im Wechselunterricht) und Kitas wieder öffnen. Zu viel Spielraum will Kanzlerin Merkel den Ländern aber wohl nicht zugestehen. Womöglich werden die Lockerungen an einen bundesweiten Stufenplan geknüpft, wie ihn etwa Schleswig-Holstein vorgelegt hat.

