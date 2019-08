Bub (10) fährt mit 6,5-Tonnen-Radlader umher - Erwachsener sitzt daneben

Ein 10-Jähriger wurde in Lichtenau in Nordrhein-Westfahlen von der Polizei hinter dem Steuer eines 6,5-Tonnen-Radlader fahrend entdeckt: Ein 28-Jähriger hat einen zehn Jahre alten Jungen seinen 6,5-Tonnen-Radlader im Straßenverkehr steuern lassen. Eine Polizeistreife beobachtete, wie das große Gefährt mit dem Kind am Lenkrad in Lichtenau bei Paderborn fuhr.

Lichtenau: Mann lässt 10-Jährigen Radlader fahren

Daneben habe der 28 Jahre alte Mann gesessen. "Die Insassen der tonnenschweren Arbeitsmaschine entdeckten die Streife und wechselten die Positionen", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einem ähnlichen Fall, hat sich ein Kind (8) das Auto seiner Mama genommen und ist mit 140 über die Autobahn gefahren.

Gegen den 28-Jährigen und den Besitzer des Radladers ermittelt die Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Den Jungen brachten die Beamten zu seinen Eltern. Zu weiteren Hintergründen machte die Polizei keine Angaben.