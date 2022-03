Euskirchen vor 49 Minuten

Falschinformationen

Brutales Video im Umlauf: Ukrainer sollen darin 16-Jährigen totprügeln - doch Polizei warnt

Im Internet werden derzeit Videoaufnahmen verbreitet, in denen zu sehen sein soll, wie eine Gruppe von Ukrainern einen Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen zu Tode prügelt. Die Polizei macht nun klar, um was es sich bei dem Video wirklich handelt.