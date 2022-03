Klaus-Peter Lucht, Vizepräsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, sprach gegenüber der "Bild"-Zeitung eine drastische Warnung aus: "Brot könnte bald zehn Euro kosten!"

Als Grund nannte er die explodierenden Weizenpreise, die sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelten. Der Ukraine-Krieg treibt den Weizenpreis in die Höhe, es wird erwartet, dass in diesem Jahr mindestens die Hälfte der Ernte ausfallen wird. Zwar exportiert die Ukraine kaum Weizen direkt nach Deutschland, aber in den Rest der Welt, vor allem nach Asien und Nordafrika. Die weltweite Nachfrage steigt dementsprechend, und das wiederum treibt den Preis nach oben.

Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co.: Leere Supermarkt-Regale

Der Krieg in der Ukraine sorgt bereits jetzt, einen Monat nach Kriegsbeginn, für eine Verknappung zahlreicher Produkte in deutschen Supermärkten und Discountern. Senf, Mehl, Speiseöl - die Liste an Lebensmitteln, die aktuell schwer zu bekommen sind oder bald ganz aus unseren Supermarkt-Regalen verschwinden könnten, wird täglich länger. Hamsterkäufe von einzelnen Menschen und von Hilfsorganisationen tragen ein Übriges zur Knappheit bei.

Diese Lebensmittel sind derzeit nicht oder kaum mehr erhältlich:

Aldi warnt vor Preisexplosion

Aldi zieht die Preise an, die Konkurrenz zieht mit. In dem Branchenforum "Meat Talk" warnte Aldi-Manager Mario Elbers vor Preissteigerung und Mitnahmeeffekte zu Lasten des Verbrauchers. "Die Preissensibilität der Kunden nimmt aktuell zu", beschreibt Elbers die Motivationslage der Discount-Kunden. "Wir sehen aktuell explosionsartige Preisentwicklungen. Daher müssen wir warengruppenübergreifend unser Sortiment mit Preiserhöhungen versehen. Unsere Margen werden wir durch diesen Schritt jedoch nicht verändern."

Elbers schub aber zahlreichen Forderung aus der Industrie einen Riegel vor: "Wir bewerten jede Preisforderung von unseren Lieferanten und werden die dann akzeptieren, wenn sie sinnvoll und nachvollziehbar sind. Aber wir verwehren uns auch gegen Mitnahmeeffekte die aufkommen."

Laut "Lebensmittel Zeitung" hat Aldi bereits die Preis für 150 Produkte erhöht. Demnach kostet beispielsweise ein Kilo Weizenmehl jetzt 45 statt 39 Cent, Vollkorn-Toast (500 g) 89 statt 79 Cent. 500 Gramm Nudeln kosten jetzt 69 statt 49 Cent.

Bäckerei erhöht Preise deutlich: "Nie für möglich gehalten"

Die Bäckerei Polster aus Herzogenaurach sah sich bereits zu einer deutlichen Preiuserhöhung gezwungen. Vergangene Woche schrieb die Bäckerei auf ihren Social-Media-Kanälen an ihre Kundschaft: "In den letzten Tagen sind Preissteigerungen auf uns hereingebrochen, die wir bisher nie für möglich gehalten haben. Wir arbeiten an Anpassungen und Optimierungen von Arbeitsprozessen ebenso wie an energetischen Einsparungen. Das reicht aktuell leider nicht aus. Deshalb mussten wir unsere Preise alle pauschal anheben." Konkret handele es sich um eine Preissteigerung um zehn Prozent, bestätigt Stephan.

ry/mit dpa