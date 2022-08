Spaziergänger finden Handgranate

Polizei sperrt Waldstück

Kampfmittelräumdienst muss anrücken

Spaziergänger haben am Samstagmittag eine intakte Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe eines Reiterhofs im Wald gefunden. Sie alarmierten die Einsatzkräfte, die den ersten Verdacht vor Ort in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) bestätigten, wie die Polizei Koblenz mitteilte.

Weitere Spezialkräfte rückten an, transportierten die amerikanische Splitterhandgranate ab. Anschließend machten sie die Waffe unschädlich. Bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes wurde die Einsatzstelle durch die Polizei Lahnstein gesperrt.