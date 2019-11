Brandenburg: Eichhörnchen an Baum genagelt

Die Kleinstadt Bad Liebenwerda in Brandenburg ist momentan in Aufruhr. Der Grund dafür ist eine schreckliche Entdeckung, die eine 18-Jährige machte: Ein mit beiden Vorderpfoten an einem Baum festgenageltes Eichhörnchen.

Die Einwohnerin Sue-Ann Eulitz hatte das Tier am Mittwochmorgen (20. November 2019) am Straßenrand der Riesaer Straße an einem Baum hängend entdeckt. Sie postete ein Foto des Eichhörnchens mit deutlichen Worten auf Facebook. Dort schreibt sie: "Es zerreißt mir das Herz wie manche Idioten so mit hilflosen Lebewesen umgehen können....".

Gegenüber der Lausitzer Rundschau äußerte Eulitz, dass das Tier bereits tot gewesen war, als sie es gefunden hatte. Der kleine Kopf habe nach hinten gehangen, die Augen seien weit aufgerissen gewesen. Unklar ist allerdings, ob das Eichhörnchen noch lebendig mit zwei Nägeln am Baumstamm befestigt wurde, oder ob es zuvor zum Beispiel überfahren wurde.