Der Verein Aktion PfalzStorch e. V. mit Sitz in der südpfälzischen Weinbaugemeinde Bornheim (Landkreis: Südliche Weinstraße) ist ein 1998 gegründeter gemeinnütziger Verein, der sich dem Schutz des Weißstorchs in der näheren und weiteren Umgebung verschrieben hat. Ein aktiver Kern aus zehn bis zwanzig Personen engagiert sich bei der Aktion PfalzStorch in vielfältiger Weise.

So beschäftigt der Verein sich unter anderem damit, wie sich der rheinland-pfälzische Storchenbestand entwickelt und welchen Gefahren die Störche in Rheinland-Pfalz ausgesetzt sind. Im Interview mit inRLP.de hat Jessica Lehmann, die Leiterin des Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrums, über beide Themen gesprochen.

Aktion PfalzStorch in Bornheim: "Der Storchenbestand wächst nicht mehr so stark wie in früheren Jahren"

Der Storchenbestand der frei lebenden Störche in Rheinland-Pfalz hält sich auf stabilem Niveau. Im gesamten Bundesland gab es im Jahr 2021 rund 500 frei lebende Storchenpaare. "Es lässt sich jedoch schon feststellen, dass der Bestand nicht mehr so stark wächst wie in den vorherigen Jahren", so Lehmann. Damit sei aber zu rechnen gewesen, da die Störche davon abhängig seien, wie viel Nahrung es in ihrem Lebensraum gebe. Früher oder später komme der Punkt, an dem die Populationsgrenze erreicht sei. Gerade in der Pfalz sei der Storchenbestand recht hoch. In anderen Regionen wie dem Westerwald, dem Hunsrück und der Eifel gebe es nur einzelne Storchenpaare.

Aber auch die Gefahren, denen die Störche in Rheinland-Pfalz ausgesetzt seien, beeinflussen die Storchenpopulation. "Weißstörche kollidieren im Flug häufig mit Strommasten und Stromleitungen", berichtet Lehmann. "Außerdem verlieren die Zugvögel immer mehr Rastflächen, auf denen sie genügend Futter finden und Kraft für den Weiterzug sammeln können." Die Folge sei, dass viele Störche durch Erschöpfung sterben.

Eine weitere Gefahr stellen die Plastiknutzung auf den Feldern und der in der Natur hinterlassene Müll dar. Da Störche tierische Allesfresser seien, verwechseln sie Gummis jeder Farbe und Größe häufig mit Würmern und fressen sie. "Uns sind in diesem Jahr mehr als sechs Jungstörche aus der Region bekannt, die so verstorben sind", sagt die Leiterin des Storchenzentrums bedauernd. Aber auch der Autoverkehr sei für Störche gefährlich, da die Zugvögel die Geschwindigkeit von Autos nicht einschätzen können. Es komme daher immer wieder zu Zusammenstößen.

Die Aktion PfalzStorch pflegt verletzte Störche gesund - und verzeichnete in den letzten Jahren große Erfolge

Die meisten Störche kämen zu Aktion PfalzStorch e. V., weil sie zum Beispiel wegen Kollisionen nicht fliegen könnten. Oft seien Blutergüsse die Ursache, die schnell verheilen. Manchmal seien die Tiere auch einfach benommen und bräuchten einige Zeit, bis sie wieder fliegen könnten. Auch gebrochene Flügel gehörten zu den häufigsten Verletzungen – etwa bei Tieren, die in Güllefässer gefallen seien.

Die Anzahl der Störche, die dünn und ausgehungert zu Aktion PfalzStorch e. V. kämen, nehme stetig zu. "Leider können wir diese Tiere nicht immer retten", so Lehmann.

Neben all dem Unglück gebe es aber natürlich auch Erfolge. Der größte Verdienst der Aktion PfalzStorch seien der rasante Anstieg der Storchenpopulation in den vergangenen Jahren sowie der Erhalt von Lebensräumen für die Störche gewesen. Beides hätten die Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit anderen Naturschutzvereinen erreicht. Viele regionale Vereine, Landwirte und andere aktive Bürger*innen beteiligten sich daran.

Aktion PfalzStorch: "Unsere Zeiten wandeln sich und damit auch die Aufgaben des Vereins"

In den nächsten Jahren solle weiter an der Vermeidung von Plastikmüll gearbeitet und die Öffentlichkeit besser informiert werden. Der Verein wolle nicht nur aktiv informieren, sondern auch die Forschung teilweise übernehmen und weiter dokumentieren.

Der Storch Der Storch kann ein Alter von über 20 Jahren erreichen und in Gefangenschaft über 30 Jahre alt werden. Aktion PfalzStorch e.V. +1 Bild

"Unsere Zeiten wandeln sich und damit auch die Aufgaben des Vereins. Somit müssen konkrete Ziele immer wieder überprüft und angepasst werden", berichtet die Leiterin des Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrums.