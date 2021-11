Die Gesundheitsminister*innen haben zur aktuellen Situation beraten

Drei Punkte kamen dabei heraus: Booster-Impfungen für alle, Testkonzept für Pflegeeinrichtungen und 3G/2G als wichtige Maßnahmen für betroffene Regionen

Spahn sprach von "harten Wochen, die vor uns liegen"

"Boostern soll zur Regel werden" - Pressekonferenz nach Gesundheitsminister-Konferenz

Angesichts der verschärften Corona-Lage in vielen Regionen Deutschlands wollen Bund und Länder Auffrischimpfungen für alle Geimpften nach sechs Monaten ermöglichen. Dafür sähen die Bundesländer unter anderem Impfbusse und Impfzentren vor, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einem Treffen der Fachminister von Bund und Ländern am Freitag in Lindau. Auch die niedergelassenen Ärzte würden sich für die Auffrischimpfungen engagieren. «Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden - nicht die Ausnahme.» Insbesondere gelte dies für Ältere und das Personal von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.

Die Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Länder hat eine Ausweitung der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen beschlossen. Man wolle eine «Sicherheitsschleuse» in den Heimen hinterlegen und dazu ein Bundesgesetz anschieben, sagte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag nach Ende der Tagung der Ressortchefs in Lindau am Bodensee (Bayern). Demnach sollen etwa geimpfte oder genesene Besucher von Heimen zusätzlich zu Tests verpflichtet werden, die aber kostenlos sein sollen.

Holetschek bezeichnete die Infektionslage in Deutschland als «teilweise dramatisch, besorgniserregend und alles andere als entwarnend». Die Lage sei ernst und werde zunehmend ernster. «Es ist wichtig, die Dynamik, die jetzt da ist, zu brechen», sagte Holetschek.

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit immer mehr Intensivpatientinnen und -patienten in den kommenden Wochen. Etwa 0,8 Prozent der Neuinfizierten würden auf den Intensivstationen behandlungsbedürftig, sagte Spahn am Freitag nach einem Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau. In der Regel trete dies nach 10 bis 14 Tagen ein. «Wenn wir heute knapp 40 000 Neuinfizierte haben, dann werden in einigen Tagen von ihnen 350 bis 400 dann neu aufgenommen werden auf den Intensivstationen», so Spahn. «Das zeigt eben, dass es noch einige Wochen sind, die so oder so sehr, sehr schwierige sind.» Es gebe bereits erste Regionen in Deutschland, aus denen Covid-19-Patienten wegen voller Intensivstationen verlegt werden müssten.

+++ 13.30 Uhr: Professor Uwe Janssens vom DIVI hat klargestellt, dass die momentane Lage nur aufgrund der Impfungen nicht noch dramatischer ist. Angesichts des Personalmangels gerate man an eine "kritische Grenze". Man werde die Situation meistern, aber "die Blessuren werden stärker werden". Die Sorge sei da: "Was kommt danach?"

+++ 13.24 Uhr: "Die Menschen dürfen uns nicht mehr wegsterben": Monika Bachmann spricht über Boosterimpfungen, die in Einrichtungen durchgeführt würden. Für Krankenhäuser soll es auch finanzielle Hilfen geben.

+++ 13.22 Uhr: Ministerin Bachmann spricht von den eindrücklichen Berichten von Plfegekräften. Die Pflegekräfte seien "am Ende", so Bachmann, doch man lasse niemanden im Stich.

+++ 13.21 Uhr: Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) spricht ebenfalls von harten Wochen, die vor uns liegen.

+++ 13.17 Uhr: Impfungen können einen entscheidenden Unterschied machen, so Spahn. Mehr Alltag sei möglich, wenn alle aufeinander aufpassen und Auffrisch-Impfungen durchgeführt würden.

+++ 13.16 Uhr: Jens Spahn wendet sich an alle, die sich nicht impfen lassen wollen: Sie sollten sich mit Pflegekräften unterhalten und sehen, was gerade eigentlich los sei.

+++ 13.14 Uhr: Bei den Auffrischungsimpfungen brauche es deutlich mehr Tempo. "Boostern nach sechs Monaten sollte Regel werden", vor allem für vulnerable Gruppen.

+++ 13.13 Uhr: Pflegeeinrichtungen seien besonders zu schützen, so Spahn. Besondere Schutzmaßnahmen seien dort wichtig.

+++ 13.12 Uhr: Spahn nennt drei Punkte, um vierte Welle zu brechen: 3G als wichtige Maßnahme für Veranstaltungen im Inneren. Kontrolle sei hier wichtig. Hinzu komme 2G als Maßnahme für schwer belastete Regionen.

+++13.11 Uhr: Die vierte Welle hat an Fahrt aufgenommen und trifft uns mit voller Wucht, so Spahn

+++ 13.10 Uhr: Die Neuinfektionen müssten wieder reduziert werden

+++ 13.10 Uhr: "Wir sind immer noch mitten in einer Notlage", so Holetscheck

+++13.09 Uhr: Es gelte, die Krankenhäuser zu stärken, so Holetschek

+++ 13.09 Uhr: Tests für Besucher*innen in Alten- und Pflegeheimen sollen kostenlos sein

+++ 13.07 Uhr: Auf den Intensivstationen spielt sich eine schwierige Situation ab, so Holetschek

+++ 13.04 Uhr: Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek spricht als erster. Er nennt die Lage in Deutschland "sehr ernst" - sie werde immer ernster

RKI meldet höchsten Inzidenzstand - Rekordwert erreicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der aktuellen Infektionswelle hat den Höchststand der dritten Corona-Welle im Frühjahr übertroffen. Am 26. April hatte sie bei 169,3 gelegen, für Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 169,9. Den Höchstwert der Inzidenz in der gesamten Pandemie gab es in der zweiten Welle am 22.12.2020 mit 197,6. Immer mehr wird die Bedeutung einer Booster-Impfung für alle Gruppen erkannt. Denn die Zahlen steigen rasant: Am Vortag hatte der Wert bei 154,5 gelegen, vor einer Woche bei 139,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages den neuen Höchststand von 37 120 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.50 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bereits den Rekordwert von 33 949 erreicht – so viele wie nie zuvor in der Pandemie. Es war zunächst jedoch nicht klar, inwiefern Nachmeldungen wegen des Feiertags Allerheiligen bei der Entwicklung eine Rolle gespielt hatten. Vor einer Woche hatte der Wert bei 24.668 Ansteckungen gelegen.

Booster-Impfung für alle: Nicht nur vulnerable Gruppen haben Anspruch

Rund 2,4 Millionen Menschen haben bisher eine Booster-Impfung erhalten. Bei den Gesundheitsministern herrscht Einigkeit über deren Sinn sechs Monate nach der Zweitimpfung. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, verspricht sich ebenfalls viel davon. "Die Menschen bekommen sozusagen eine Art Superschutz und können das Coronavirus kaum noch weitergeben", sagte er der Augsburger Allgemeinen (Freitag). "Wenn das Virus auf so jemanden trifft, dann ist für den Erreger Endstation und die Verbreitung wird unterbunden", fügte der Immunologe hinzu.

"Die geimpften Risikogruppen sind jetzt wieder gefährdet, da muss man aufpassen", gab der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz zu bedenken. Deshalb bräuchten Menschen über 70 Jahre jetzt dringend einen "Booster", und auch für alle anderen sei eine solche Auffrischung sinnvoll, sagte Schol der Deutschen Presse-Agentur "Das ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn", mahnte der Professor am Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Sabine Dittmar, sagte der Passauer Neuen Presse (Freitag): "Wer eine Booster-Impfung sechs Monate nach der Zweitimpfung will, der sollte sie bekommen." Dittmar, von Beruf Ärztin, rief ihre Berufskollegen zum Impfen auf. "Da verstehe ich manche meiner Ärztekollegen nicht, wenn sie nicht impfen", sagte Dittmar. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte in der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitag), die Krankenkassen mit ins Boot zu holen, um Versicherte für Drittimpfungen anzuschreiben. KBV-Chef Gassen sieht die Booster-Impfungen nicht als großes Problem. Die Drittimpfungen werde man hinbekommen. Es bleibe aber die große Gruppe Ungeimpfter. Diese Menschen würden sich bis zum Frühjahr mehr oder weniger alle infizieren. "Das bleibt ein Riesenproblem", meinte Gassen.

Lindau: Gesundheitsminister*innen beraten - Ausweitung der Testpflicht? Boosterimpfung für alle?

So herrsche bei den Gesundheitsministern Einigkeit darüber, dass eine Auffrischungsimpfung sechs Monate nach der Zweitimpfung mit Blick auf Herbst und Winter für alle sinnvoll sei, sagte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Lindau. «Boostern sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme.» Wegen ihrer Priorisierung bei Erst- und Zweitimpfungen seien dabei zunächst vor allem Ältere, Vorerkrankte und medizinisches Personal an der Reihe. «Gerade dort macht das Boostern jetzt Sinn», sagte Spahn.

Auch eine Ausweitung der Testpflicht in Pflegeheimen wird bei der Konferenz besprochen. Eine von Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag geforderte Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen hatte Holetschek vor Beginn des Treffens abgelehnt: «Wir haben uns im Moment noch darauf verständigt, gerade in Bayern, dass es keine Impfpflicht gibt - und dabei bleibt es jetzt auch.» Stattdessen sollten in den Einrichtungen auch Geimpfte und Genesene getestet werden. Wie engmaschig die Tests erfolgen sollten, war vor der Konferenz umstritten.

Auf der Agenda steht auch die finanzielle Unterstützung von Krankenhäusern. Sollten Kliniken zur Versorgung von Corona-Patienten wieder Eingriffe verschieben müssen, sei «eine gezielte finanzielle Ausgleichsregelung» nötig, hieß es in einem Beschlussentwurf mehrerer Länder für die Konferenz, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Bundesgesundheitsministerium solle deshalb Ausgleichszahlungen aus dem Gesundheitsfonds ermöglichen. Zunächst hatte der «Business Insider» darüber berichtet.

Corona-Lage in Deutschland: Lage spitzt sich zu - Infektionen mit neuem Rekordwert

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 154 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 121 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.709.488 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Donnerstag 3,73 (Mittwoch: 3,62). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Vor dem Hintergrund einer verschärften Risikobewertung durch das Robert Koch-Institut setzen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag ihre Beratungen über Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung fort. Am frühen Nachmittag (13.00 Uhr) wollen sie in Lindau am Bodensee nach Möglichkeit Beschlüsse verkünden.

Robert Koch-Institut: Risiko für Nicht-Geimpfte "sehr hoch"

Für unvollständig oder nicht Geimpfte änderte das RKI die Risikobewertung von "hoch" auf "sehr hoch", wie aus dem am Donnerstagabend veröffentlichten Wochenbericht hervorgeht. "Für vollständig Geimpfte wird die Gefährdung als moderat, aber aufgrund der steigenden Infektionszahlen ansteigend eingeschätzt", hieß es. Noch vor einer Woche war das Risiko für Geimpfte im Bericht als "moderat" beschrieben worden. Das RKI betont aber auch, dass alle hierzulande verfügbaren Impfstoffe "nach derzeitigem Erkenntnisstand bei vollständiger Impfung wirksam vor einer schweren Erkrankung" schützten.

Die aktuelle Entwicklung der Lage sei "sehr besorgniserregend", schreibt das RKI. Wenn Maßnahmen wie Masken, Abstand, Verringern von Kontakten und Lüften nicht rasch die Zahl der Ansteckungen senkten, sei eine weitere Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfälle zu befürchten.

Auch könnten in diesem Fall laut Bericht die Behandlungskapazitäten der Intensivstationen überschritten werden.

Diskussion um Alten- und Pflegeheime

Die Gesundheitsminister sprechen in Lindau über eine Ausweitung der Testpflicht in Pflegeheimen. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb in den ARD-Tagesthemen für die Einführung einer "Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen per Bundesgesetz". Es sei ihm unverständlich, dass Menschen, die mit Kranken und Pflegebedürftigen arbeiten, wenn sie sich selbst nicht impfen lassen, "diese ja auch unnötig ein Stück ins Risiko bringen", sagte Spahn. Auch der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sprach sich in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" aus.

Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, plädierte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) zudem für eine Impfpflicht bei Pflegekräften. "Es ist wichtig, die besonders vulnerablen Personen auch besonders wirksam zu schützen", begründete Sager seine Forderung. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, teilte im ZDF Unverständnis über Kräfte, die in Heimen ungeimpft arbeiten. Gassen wies aber auch auf den Personalmangel in der Pflege und die Gefahr hin, dass Beschäftigte bei einer Impfpflicht nicht mehr zur Arbeit kommen.

Der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Bernd Meurer, lehnte eine Impfpflicht im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag) ab. Die Diskussion lenke vom Versäumnis ab, Auffrischungsimpfungen schnell und flächendeckend umzusetzen. Auch Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, wandte sich in den Funke-Zeitungen gegen eine Impfpflicht.

Droht ein neuer Lockdown?

Wohl kaum. Spahn betonte im TV-Sender RTL, der entscheidende Unterschied zu 2020 sei, dass man jetzt das Instrument des Impfens habe. Es sei auch wieder "ziemlich viel Alltag möglich". "Wichtig ist nur, dass dies ein Alltag mit Vorsicht ist und auch bleibt", mahnte Spahn. Mit 3G-Regeln für Geimpfte, Genesene und Getestete oder 2G-Regeln nur für Geimpfte und Genesene in Regionen mit hohen Infektionen.

Spahn hatte allerdings bereits gründlichere Kontrollen von Zugangsregeln insbesondere in der Gastronomie angemahnt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband reagierte mit einer Mahnung an die Betriebe, Vorgaben konsequent umzusetzen. "Ohne Wenn und Aber: Die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind von allen Betrieben einzuhalten. Dazu gehört insbesondere die konsequente Zugangskontrolle", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbands, Ingrid Hartges, der Deutschen Presse-Agentur.

Auf der Agenda der Gesundheitsministerkonferenz steht auch die finanzielle Unterstützung von Krankenhäusern. Sollten Kliniken zur Versorgung von Corona-Patienten wieder Eingriffe verschieben müssen, sei "eine gezielte finanzielle Ausgleichsregelung" nötig, hieß es in einem Beschlussentwurf mehrerer Länder für die Konferenz, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Bundesgesundheitsministerium solle deshalb Ausgleichszahlungen aus dem Gesundheitsfonds ermöglichen. Zunächst hatte der Business Insider darüber berichtet.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte für Bayern drastische Verschärfungen der Corona-Maßnahmen an, die ab Samstag (6. November 2021) gelten.