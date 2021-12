Vier statt 20 Wochen - NRW ändert Corona-Politik radikal: In Nordrhein-Westfalen können sich die Bürger in den Impfstellen von Kommunen und Kreisen künftig bereits nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. Das hat das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Montag in einem Erlass geregelt. Die «Siegener Zeitung» hatte zuvor berichtet. Auch Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, dürfen demnach nicht mehr abgewiesen werden.

In den letzten Wochen wurde bundesweit über den richtigen Abstand der Booster-Impfung zur ersten, vollständigen Impfung diskutiert. Dabei standen Zeiträume zwischen neun und fünf Monate im Raum. Spannend wird sein, wie andere Bundesländer - allen voran Markus Söder in Bayern - auf die Entscheidung des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums reagieren.

