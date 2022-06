Vor dem Bonner Landgericht ist ein abgetrennter menschlicher Kopf abgelegt worden. Passanten hätten die Polizei am frühen Dienstagabend (28. Juni 2022) alarmiert, dass im Eingangsbereich des Gerichts ein Körperteil sei, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei.

"Wir haben kurze Zeit später festgestellt, dass es sich um einen menschlichen Kopf handelt." Der mutmaßlich dazugehörige Torso sei am Rheinufer entdeckt worden, im Bereich des Alten Zolls. Die beiden Fundorte sind einen Kilometer voneinander entfernt.

Update vom 29.06.2022, 10 Uhr: Kopf und Körper werden am Vormittag untersucht

Passanten haben am Dienstag vor dem Landgericht in Bonn den abgetrennten Kopf eines Menschen gefunden. Wenig später entdeckten Ermittler den restlichen Körper. Beides wird am Vormittag untersucht.

Der abgetrennte Kopf, der am frühen Dienstagabend vor dem Bonner Landgericht abgelegt worden ist, wird am Mittwochvormittag (29. Juni) in der Gerichtsmedizin untersucht. Dasselbe gilt für den restlichen Körper, den die Ermittler am Dienstag gut einen Kilometer entfernt gefunden haben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Der 38-jährige Tatverdächtige, den die Polizei am Dienstag in unmittelbarer Nähe des Landgerichts festgenommen hatte, habe bisher zu den Hintergründen geschwiegen. Er habe den Ermittlern aber den Fundort der Leiche in der Nähe des Rheinufers korrekt beschrieben, sagte der Sprecher. Der Mann werde am Mittwoch voraussichtlich dem Haftrichter vorgeführt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes.

Das Opfer soll ein 44-jähriger Mann sein. Ganz sicher stehe die Identität aber noch nicht fest, sagte der Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Ein mögliches Tatwerkzeug wurde noch nicht gefunden.

Ursprüngliche Meldung vom 28.06.2022: Menschlicher Kopf vor Bonner Landgericht entdeckt

Man habe einen Tatverdächtigen, der sich in unmittelbarer Nähe des Fundorts am Gerichts befunden habe, festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist er 38 Jahre alt und der Polizei vor allem im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität bekannt. Seine genaue Identität werde aber noch überprüft.

Sowohl der Tatverdächtige als auch das noch nicht identifizierte Opfer seien ersten Ermittlungen zufolge der Obdachlosenszene zuzuordnen. Beide Fundorte würden nun weiter in Augenschein genommen. Die Mordkommission sucht noch Zeugen. Zuvor hatten Bild und General-Anzeiger über den Leichenfund berichtet.