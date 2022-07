Nach dem Tod eines 18 Monate alten Kindes in einer evangelischen Kindertagesstätte in Bochum ist nun die Todesursache geklärt. Polizei und Staatsanwaltschaft verkündeten am Donnerstag (30. Juni), dass der kleine Junge an Speiseresten erstickt sei. Das habe die Obduktion ergeben. Zur Zeit werde noch geprüft, ob ein Verschulden vorliege, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Erzieherinnen hatten den Jungen am Dienstag (21. Juni) nach dem Mittagsschlaf leblos aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und intensiver medizinischer Betreuung starb das Kind am Freitag (24. Juni) im Krankenhaus.