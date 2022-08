Kurz vor halb 5 wurde der Rettungsleitstelle am Dienstag (26. Juli 2022) gemeldet, dass aus dem sogenannten "Blitzer-Trailer", einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, die an der B420 am Ortseingang in Höhe einer Lackiererei am Straßenrand steht, Flammen schlagen. Wie die Polizei Westpfalz berichtet, waren sowohl Kolleg*innen als auch die Feuerwehr kurz darauf vor Ort eingetroffen. Der oberere Teil des Anhängers habe bereits in Flammen gestanden. Den Einsatzkräften gelang es zwar schnell, das Feuer zu löschen, an der Anlage entstand dennoch Totalschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei geht derzeit nicht von einem technischen Defekt an dem Gerät aus, sondern vermutet, dass unbekannte Täter die Anlage absichtlich in Brand setzten. Eine sofortige Suche in der Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen ergab jedoch keine Hinweise. Der Trailer wurde für die weitere Spurensuche sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Brandanschlag auf Blitzer in Lauterecken: Wer hat etwas mitbekommen?

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag in Lauterecken unterwegs waren. Insbesondere geht es um Beobachtungen, die zwischen 4 und 4.30 Uhr in der Saarbrücker Straße gemacht wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 911-0 jederzeit entgegen.

Vorschaubild: © Polizei Westpfalz