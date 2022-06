Kurzes "Hitze-Intermezzo" angekündigt

Es ist Anfang Juni und schon sprechen wir in Deutschland von 30 Grad: Nach Startschwierigkeiten präsentiert sich der Frühsommer zurzeit von seiner schönsten Seite. Der heutige Sonntag ist so ein warmer Tag. Temperaturen bis knapp unter 30 Grad sollen erreicht werden - so zumindest die Prognose. Danach dann, in der Nacht zum Montag, sind Gewitter möglich.

"Hitze-Intermezzo" in Deutschland: Mehr als 35 Grad möglich - Tief saugt Hitze aus Afrika an

Mit dem Blick auf die neue Woche prognostiziert Wetteronline eine Hitzewelle, die zwar kurz, aber heftig ausfallen soll: "Am kommenden Wochenende bahnt sich dann eine außergewöhnliche Hitze an. Es gibt aber noch einige Fragezeichen."

Zu den Fragezeichen kommen wir gleich. Schauen wir uns erst einmal die Prognose im Detail an: Der erste "Meilenstein" soll in Deutschland am Feiertag, Donnerstag, an Fronleichnam erreicht werden. Dazu schreibt Wetteronline, dass die Temperaturen besonders am Oberrhein bei etwa 30 Grad liegen könnten. Danach sollen die Temperaturen auch im Osten Deutschlands ansteigen - bis hin zu 35 Grad und mehr am Wochenende.

Das Besondere an dieser kurzen Hitzewelle: Wie Wettermodelle zeigen, wird "fast überall" die 30-Grad-Marke geknackt. Lediglich "an den Küsten bleibt es mit Werten um 25 Grad etwas kühler." Bis Sonntag (19. Juni 2022) sollen die Temperatur steigen, danach sorgt kühlere Luft im Norden für Gewitter und Abkühlung zum Start in die neue Woche.

40 Grad in Madrid - sorgt Hitzeblase über Spanien auch in Deutschland für Höchsttemperaturen?

Kommen wir zurück zu den Fragezeichen: Obwohl "die Mehrzahl der Wettermodelle diese große Hitze prognostiziert", sieht Wetteronline noch Unsicherheit. Aktuell liege die Saharaluft, die bei uns für die Hitze sorgen soll, über Spanien. Dort herrschen aktuell Temperaturen um 40 Grad. So werden am Mittwoch in Madrid sogar 41 Grad erwartet.

Verantwortlich für die Hitze im Land auf iberischen Halbinsel ist laut Wetteronline ein Tief über Portugal, das wie ein Staubsauger die Hitze aus Afrika ansaugt. Dieses Tief wird sich weiter nach Nordosten verlagern und "zusammen mit einem Hoch schickt es dann die heiße Luft zu uns nach Deutschland." Jetzt der entscheidende Punkt: "Liegt das Hoch jedoch etwas weiter südlich oder das Tief weiter im Norden, hat sich die große Hitze bei uns schon wieder erledigt."

Meteorologen schauen sich stets mehrere Wettermodelle an. Daran enthalten sind meisten mehrere Möglichkeiten und viele Annahmen. Die Modelle hätten mehrere "Läufe", heißt es. "Bei den Hauptläufen stehen derzeit alle Zeichen auf außergewöhnlicher Hitze mit Höchstwerten um 35 Grad." Andere Varianten würden "nur" Werte um 30 Grad zeigen.

Hitze wird Deutschland treffen - lediglich mögliche Höchsttemperaturen unsicher

"Kleinste Veränderungen in unserer Atmosphäre" könnten über den Verlauf der "Hitzeblase" entscheiden, schreibt Wetteronline abschließend. Sicher ist aber: In der kommenden Woche wird es auf jeden Fall warm - vielleicht sogar extrem heiß.

