Erste Hitzewelle des Jahrs steht vor der Tür

Der Hochsommer steht vor der Tür: Laut Wetterexperten steht uns in Deutschland eine echte Hitzewelle ins Haus. Hoch "Xenia" soll ab kommender Woche für Extremtemperaturen in Teilen Deutschlands sorgen. Ab Montag ändert sich demnach die Windrichtung, die kühle Luft zieht ab und es strömt warme bis sehr warme Luft heran. Vor allem im Süden Deutschlands soll die 30 Grad-Marke beinahe täglich geknackt werden. Der heißeste Tag wird der Mittwoch (16. Juni): Bis zu 35 Grad lautet die Wettervorhersage. In Franken sind bisher örtlich Tageshöchsttemperaturen von 31 Grad angekündigt.

Auch Deutscher Wetterdienst (DWD) meldet: In weiten Teilen Deutschlands sonnig und trocken

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt in seiner offiziellen Wochenprognose den Sommer in Deutschland an: Am Montag viel Sonnenschein und trocken mit Höchsttemperaturen bis 31 Grad. Und auch am Dienstag soll es sonnig und heiter weitergehen. Pünktlich zum ersten Spiel der deutschen Nationalelf bei der EM 2021, meldet der DWD 25 bis 31 Grad und warme Luft bis spät in den Abend mit einer anschließend klaren Nacht. Am Mittwoch wird es noch etwas heißer, allerdings bilden sich in weiten Teilen des Landes zum Abend hin Quellwolken. In Der Nacht zum Donnerstag seien schauerartige Regengüsse und starke Gewitter möglich.

Der Donnerstag wir lauf DWD vielerorts bewölkt und regnerisch, aber trotzdem warm mit bis zu 28 Grad.

Erste Hitzewelle in Deutschland: Wie lange hält sie an?

Ob es schon am Donnerstagabend (17. Juni) deutlich abkühlt, ist laut dem Meteorologen Dominik Jung noch unklar. Momentan sehe es nach den ein oder anderen Schauern und Gewittern aus. Die Prognosen würden sich derzeit aber schnell und häufig ändern. Sicher ist: Der Sommer gibt ab kommender Woche Vollgas und entschädigt uns für die kühlen und durchwachsenen Frühlingsmonate. "Schon heute kann man abschätzen, dass der Juni ein überdurchschnittlich warmer Monat werden wird", teilt Jung mit. Nach dem ersten Drittel würden die Temperaturen rund 3,7 Grad über dem Klimamittel liegen - "und das ist eine ganze Menge".

Pünktlich zur EM 2021 wird es also möglich sein, das ein oder andere Spiel auf der Terrasse oder im Biergarten zu verfolgen.