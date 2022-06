Familienvater ertrinkt im Rhein bei Bingen

Ein 49 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag (16. Juni 2022) in den Rhein gestürzt und ertrunken. Nach bisherigen Erkenntnissen lief eine vierköpfige Gruppe, darunter zwei Kinder, über eine Buhne in Richtung der Insel Ilmenau, wie die Polizei mitteilte. Als Buhne wird ein meist rechtwinklig vom Ufer zur Flussmitte hin errichteter Damm bezeichnet.

In einiger Entfernung zum Ufer seien am Donnerstagnachmittag alle vier von einer Welle in den Fluss gerissen worden. Den beiden elf und acht Jahre alten Kindern und einem weiteren Mann sei es gelungen, sich zu retten. Der 49-jährige Vater jedoch wurde laut Polizeiangaben von der starken Strömung unter Wasser gezogen worden und ertrank. Er sei am Donnerstagnachmittag in Bingen-Gaulsheim (Landkreis Mainz-Bingen) tot geborgen worden.

