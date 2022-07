Künzell vor 34 Minuten

Blaulicht

Betrüger am Werk - Falsche Handwerker fordern hohen Geldbetrag

Am Montag ist es vermeintlichen Handwerkern gelungen, einen Mann in Künzell in ihre Betrugsmasche zu verwickeln. Den Tätern gelang es, sich nach ihren handwerklichen Arbeiten von dem Mann einen viel größeren Geldbetrag als zuvor abgesprochen auszahlen zu lassen. Die Polizei warnt vor falschen Dienstleistern und gibt Tipps, wie man sich am besten schützen kann.