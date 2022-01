Corona-Gipfel: Bund und Länder beraten am 7. Januar über neue Corona-Maßnahmen

Bevor Bund und Länder sich am Freitag (7. Januar 2022) zum nächsten Corona-Gipfel treffen, um eine mögliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu besprechen, tauschen sich am Mittwoch schon die Gesundheitsminister der einzelnen Bundesländer aus. Nun sind Details aus der Beschlussvorlage des anstehenden Bund-Länder-Treffens aufgetaucht.

Beschlussvorlage durchgesickert: Diese Regeln könnten geändert werden

Die Quarantäne soll statt 14 nur noch zehn Tage dauern, wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete. Ungeimpfte und auch Genesene sollen sich nur noch mit einem PCR-Test „freitesten“ können. Für Geimpfte reiche ein Antigen-Test und ein entsprechender Nachweis über das Ergebnis, um die Quarantäne schon nach sieben Tage beenden zu können.

Können Arbeitgeber nachweisen, dass ihre Mitarbeiter einen systemrelevanten Beruf ausüben, soll die Isolation schon nach fünf Tagen beendet werden. Dafür notwendig ist aber auch ein PCR-Test. Die Regel gelte außerdem nur für geimpfte Arbeitnehmer.

Zeigt eine Kontaktperson keine Corona-Symptome, soll die Quarantäne schon nach sieben Tagen aufgehoben werden. Ist die Kontaktperson allerdings ungeimpft, soll zudem ein PCR-Test notwendig sein. Für enge Kontaktpersonen, bei denen seit der Impfung nicht mehr als drei Monate vergangen oder die bereits geboostert sind, soll keine Quarantänepflicht gelten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am Freitag neben verkürzten Quarantänezeiten auch härtere Kontaktbeschränkungen durchsetzen. "Verschärfungen werden leider notwendig sein, um der schweren Welle, die auf uns zukommt, zu begegnen", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ich werde dazu Vorschläge machen."

Details nannte er nicht, betonte aber, insbesondere für Ungeimpfte gebe es keinen Grund zur Entwarnung. "Man kann ihnen nicht in Aussicht stellen, dass für sie die Kontaktbeschränkungen kurz- oder mittelfristig aufgehoben werden", so Lauterbach. "Mein Appell an die Ungeimpften ist, dass sie sich schnell zumindest einmal impfen lassen, damit sie wenigstens für den ganz schweren Krankheitsverlauf eine wichtige Schutzwirkung haben."

Der SPD-Politiker verteidigte seinen Vorstoß, die Quarantäne mit Blick auf die Omikron-Variante des Virus zu verkürzen. "Studien zeigen, dass die Generationszeit - also auch die Phase, in der sich das Virus im Körper ausbreitet und die Phase, in der ein Mensch ansteckend ist - bei Omikron viel kürzer ist", erläuterte er. "Wir können also bis zu einem gewissen Grad die Quarantänezeit verkürzen, ohne ins Risiko zu gehen."

Ausbreitung der Omikron-Variante: Neue Quarantäneregeln nötig?

Die Überlegungen zielen auch darauf ab, wichtige Versorgungsbereiche auch dann am Laufen zu halten, wenn die Infektionszahlen sprunghaft zunehmen sollten. Lauterbach nannte vor allem Krankenhäuser, Altenpflege sowie Polizei, Feuerwehr sowie die Wasser- und Stromversorgung. Für diese Bereiche seien neue Quarantäne- und Isolationsregeln nötig. Auch die Bereiche Schule und Reisen müssten bedacht werden, sagte er.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte vor Weihnachten ebenfalls vor einer extremen Belastung des Gesundheitssystems und der gesamten kritischen Infrastruktur wie Kliniken, Feuerwehr oder Stromversorgung gewarnt, sollten viele Menschen zeitgleich krank werden oder in Quarantäne müssen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte in diesem Zusammenhang kürzlich eine Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen ins Gespräch gebracht.

Die Auffrischungsimpfung ist aus Sicht Lauterbachs der beste Schutz gegen die Omikron-Variante. "Nach der Modellierung des Robert Koch-Instituts sollte das Ziel sein, dass mehr als 80 Prozent der doppelt geimpften auch geboostert sind, also rechnerisch 56 Prozent der Bevölkerung", sagte er. "Dann hat es Omikron schwer."

Aiwanger warnt vor vorzeitigen Lockerungen

Lauterbach rechnet damit, dass Bund und Länder bei ihren Beratungen neue Corona-Regeln vereinbaren. "Es wird auf jeden Fall neue Beschlüsse geben, weil wir müssen uns Gedanken dazu machen, wie verändern wir die Quarantäne-Verordnung", sagte Lauterbach am Sonntagabend (2. Januar 2022). Eine Durchseuchung könne man sich in Deutschland wegen der hohen Zahl an Ungeimpften nicht leisten, betonte Lauterbach. "Die Fallzahlen werden sehr stark steigen, und das wird dann auch viele Ungeimpfte treffen, und die sind nicht geschützt. Daher mache ich mir da große Sorgen."

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warnt in dieser Diskussion jedoch vor Risiken: "Es wäre ja kontraproduktiv, wenn wir Leute wieder zurück an den Arbeitsplatz schicken würden, die noch infektiös sind", sagte Aiwanger im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Grundsätzlich würde er es begrüßen, wenn die Auszeit verkürzt werden könne, sagte Aiwanger dem Sender am Dienstag. "Wo das möglich ist, und wenn man dann freigetestet nicht mehr infektiös ist, bitte gerne. Aber wir dürfen hier natürlich keine Risiken eingehen." Er setze dabei auf den Rat der Wissenschaft. So müsse genau abgegrenzt werden, ab wann die Weitergabe einer Infektion nicht mehr möglich sei.

Grundsätzlich gilt in Deutschland aktuell: Bei engem Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person soll man für zehn Tage in häusliche Quarantäne. Diese kann mit einem negativen Antigen-Schnelltest auf sieben Tage verkürzt werden, mit einem negativen PCR-Test auf fünf Tage. Davon zu unterscheiden ist die Isolierung: Wer infiziert ist, soll 14 Tage nach Symptombeginn in Isolierung - vollständig Geimpfte fünf Tage, wenn sie danach symptomfrei und negativ PCR-getestet sind.

Wüst: "Wir brauchen diese Impfpflicht"

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), drückt indes bei der geplanten Corona-Impfpflicht aufs Tempo. Zu viele Menschen in Deutschland hätten bislang keine Erst- oder Zweitimpfung. "Wir brauchen diese Impfpflicht", unterstrich Wüst. Beim bevorstehenden Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise am Freitag wolle er von der Bundesregierung wissen, wie sie jetzt vorgehen werde. "Dazu möchte ich gerne was hören."

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) komme genau zur rechten Zeit, sagte Wüst. Bis dahin werde es valide Zahlen zur aktuellen Infektionslage geben sowie Hinweise des Expertenrats der Bundesregierung. Zuvor stünden am Mittwoch, 5. Januar, Beratungen der Kultusminister zur Situation an den Schulen nach den Weihnachtsferien an. In NRW gelte weiterhin der Kurs: "Wir wollen, dass Kinder solange es irgend vertretbar ist, Unterricht haben - möglichst in Präsenz, möglichst in der Klasse", bekräftigte der Regierungschef. "Kinder sollen nicht noch mal leiden. Sie haben schon zu viel gelitten in dieser Pandemie."