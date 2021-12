Corona-Gipfel: Treffen von Bund und Ländern am Dienstag

Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus könnte schon bald schärfere Maßnahmen zum Infektionsschutz nach sich ziehen. Noch vor Weihnachten beraten Bund und Länder am Dienstag, 21. Dezember, über das weitere Vorgehen - darauf verständigten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntagabend. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel.

Update vom 20.12.2021, 15.00 Uhr: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Die erste Beschlussvorlage liegt nach Angaben von Focus online vor. Schon vor der Konferenz ist relativ deutlich, um welche Corona-Maßnahmen es sich handeln könnte - und wann diese in Kraft treten. Mehrere Politiker sprachen sich bereits für zusätzliche Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten aus - auch für Geimpfte. In der Vorlage heißt es jetzt, dass sich geimpfte Personen ab dem 28. Dezember nur noch mit maximal 10 Personen - geimpft oder genesen - treffen dürfen. Diese Obergrenze gilt für private Treffen innen wie im Außenbereich. Kinder bis zur Vollendung des 14 Jahres sind hiervon ausgenommen. Große Silvesterfeiern sind somit in diesem Jahr nicht erlaubt. An den Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte ändert sich nichts. Welche das im Freistaat derzeit sind, könnt ihr hier nachlesen.

Ein weiterer Punkt in dem Papier: Clubs und Diskotheken in Innenräumen sollen deutschlandweit geschlossen werden. Zudem bereiten Bund und Länder Notfallplänen vor, für den Fall, dass die Omikron-Welle Deutschland ähnlich hart erwischt wie Großbritannien, das berichtet die Bild. Aus Regierungskreisen erfuhr die Zeitung, dass aktuell in Krisensitzungen aller betroffenen Ressorts der Bundesregierung und der Länder Reservepläne vorbereitet werden. Auf diese Pläne werde zurückgegriffen, wenn durch millionenfache Infektionen ein erheblicher Teil von Arbeitskräften und Beamten ausfallen, weil sie in Quarantäne geschickt werden müssen. Deutschland müsse dann "im Notbetrieb" organisiert werden.

"Wir müssen mit unseren Maßnahmen vor die Omikron-Welle kommen. Unser heutiges Handeln bestimmt die morgige Pandemie-Lage", sagte auch Dahmen. "Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar." Einen Lockdown vor Weihnachten hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntag ausgeschlossen. Auf die Frage, was mit der Zeit nach den Festtagen sei, sagte der SPD-Politiker in der Bild-Sendung "Die richtigen Fragen": "Ich glaube, auch da werden wir keinen harten Lockdown haben." Er schrieb aber auf Twitter, man müsse eine offensive Booster-Impfkampagne fahren und "die Maßnahmen der Kontaktreduktion verschärfen".

