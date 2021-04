Kunde massiv rassistisch beleidigt und angegriffen - Kunde: "Wo steht, dass ich das nicht mehr sagen darf?": Aktuell sorgt ein Instagram-Video für Aufsehen. Veröffentlicht wurde das 3 Minuten 27 Sekunden lange Video vom Nutzer prince.m.i.k. Es zeigt Szenen, die man sich in einem deutschen Supermarkt nicht wünscht.

Das Video, das offensichtlich vom Nutzer des Instagram-Kanals selbst erstellt wurde, zeigt ihn in einer Aldi Nord Filiale in Berlin. Er wird gleich von mehreren Kunden angegangen, gefilmt und aus dem Geschäft gedrängt. Immer wieder erklärt der Mann mit dunkler Hautfarbe das, was ihn zum Starten der Aufnahme bewegt hat: In einem Gang, in dem es "Riesen Schoko Küsse" gibt, wurde ihm nach eigenen Aussagen mehrfach ein unschönes Wort für Schokoküsse entgegnet. Urheber der Aussagen war laut Polizei ein 71-Jähriger. Laut Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) war ein älterer Herr, der mit seinem Sohn im Supermarkt war, der Auslöser.

Rassismus-Eklat in Aldi-Supermarkt: Schwarzer Mann wiederholt mit N-Wort beleidigt und angegriffen

"Das ist doch ausgedacht. Wenn der sich gleich angesprochen fühlt hier", sagt ein Mann in blauer Jacke zu Beginn des Videos. Kurz darauf sammelt er mehrere Kartons aus einem Regal und wirft sie dem Mann am Handy entgegen. Der Werfer wurde wie alle anderen Menschen im Geschäft unkenntlich gemacht.

"Die greifen mich an und die sagen 'Ich kaufe N*küsse'", sagt der Mann, der laut RND Prince Ofori heißt.Die Pressemeldung der Polizei Berlin bestätigt den Vorfall - auch die Äußerung zu den Schokoküssen. Es bildet sich ein undurchsichtig Pulk um den Mann, der weiterhin die Szenerie mit seinem Handy festhält. Nach und nach wird er in Richtung Ausgang gedrängt. Der Mann, der zu Beginn des Videos zu hören und später beim Werfen der Kartons zu sehen war, fordert Ofori mehrfach zum Verlassen des Geschäfts auf.

Erst kurz vor Ende des Videos ist ein Aldi-Mitarbeiter zu sehen, gut zu erkennen am Aufnäher auf seinem Poloshirt. Zu diesem Zeitpunkt hat Ofori den Laden verlassen. Vor ihm steht erneut der Mann mit blauer Jacke. Dieser sagt jetzt "Wo steht denn geschrieben, dass ich N*küsse nicht mehr sagen darf?" Kurz darauf verlässt Ofori den Eingangsbereich. Das Video endet.

Aldi Nord reagiert - und feuert Mitarbeiter

Mittlerweile hat Aldi Nord in einem Instagram-Post offiziell reagiert und intern Konsequenzen gezogen: "Uns ist wichtig, dass sich jeder Mensch bei uns wohl und willkommen fühlt", heißt es im Statement. Man habe sich mit dem Kunden in Kontakt gesetzt. Außerdem heißt es, dass man sich "von dem im Video handelten Mitarbeiter aufgrund seines Fehlverhaltens getrennt."

Laut Pressemeldung der Polizei sorgte der Vorfall für eine spontane Kundgebung vor dem Discounter. "Wegen des gestrigen Geschehens versammelten sich heute spontan 20 Personen vor und in dem Discounter, um sich mit dem 32-Jährigen zu solidarisieren.", heißt es in der Pressemeldung vom Freitag.