Am Alexanderplatz in Berlin hat sich am Dienstag eine Frau vor einem Kaufhaus mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Mitarbeiter des Kaufhauses bemerkte dies gegen 13.20 Uhr und löschte die in Flammen stehende Frau mit einem Feuerlöscher.

Der Mann alarmierte anschließend die Feuerwehr. Ein eingeflogener Notarzt behandelte die 40-Jährige, die offenbar keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten hatte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Grund für ihr Handeln ist noch nicht bekannt. Ein extremistischer Hintergrund wird derzeit von der Polizei ausgeschlossen.