In der westlichen Berliner Innenstadt (Berlin-Charlottenburg) ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm (Kreuzung Rankestraße, Ecke Tauentzienstraße) ereignet haben - am Breitscheidplatz, dem Ort also, an dem im Dezember 2016 ein Attentäter mit einem gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast war.

Die "Bild"-Zeitung berichtet von einem Toten und acht Verletzten und beruft sich dabei auf Feuerwehrangaben. Laut "Bild" handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen "Renault Kleinwagen". Dessen Fahrer sei festgenommen worden. "Mehrere schwer bewaffnete Polizeibeamte sind am Tatort, die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort."

Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt."

Zunächst hatte es vonseiten des „rbb“ geheißen, dass es 30 Verletzte gebe. Die Zahl wurde inzwischen auf zehn korrigiert.

Auch hatte es zunächst geheißen, bei dem Fahrzeug handle es sich um einen Lastwagen. Auf dem Foto des oben eingebetteten Tweets ist aber ein Pkw zu sehen.

Die "Berliner Morgenpost" berichtet, dass das Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf den Gehweg gefahren sei. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort. Verletzte werden auf dem Gehweg behandelt.

Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen.