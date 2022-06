Am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Übereinstimmenden Berichten zufolge handelt es sich dabei in Teilen um eine Schülergruppe. Eine Lehrerin starb, neun Menschen wurden schwer verletzt, fünf von ihnen lebensgefährlich. Der Fahrer eines Kleinwagens fuhr auf den Bürgersteig und dort in eine Menschengruppe. Das Fahrzeug durchbrach anschließend ein Schaufenster und kam in einem Geschäft zum Stehen. Der Fahrer soll laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung zunächst weggerannt sein, Passanten sollen ihn jedoch festgehalten und der Polizei übergeben haben. Der Mann wurde festgenommen.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Vorfall am Mittwochmorgen gegen 10.26 Uhr nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm (Kreuzung Rankestraße, Ecke Tauentzienstraße) ereignet - am Breitscheidplatz, dem Ort also, an dem im Dezember 2016 ein Attentäter mit einem gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast war.

Update vom 09.06.2022, 06.30 Uhr: Kanzler Scholz spricht von "Amoktat" - "macht mich tief betroffen"

Millionen Menschen kennen den Ort in Berlin, an dem sich das Leben für einige am Mittwoch (08. Juni 2022) schlagartig verändert - das gilt besonders für eine Schülergruppe aus Hessen. Zwischen der Gedächtniskirche und dem Luxuskaufhaus KaDeWe ist großflächig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Gegen 10.30 Uhr am Mittwochvormittag gingen vorher Notrufe ein. Ein Auto ist in eine Menschenmenge gefahren. Der silberfarbene Kleinwagen steckt 200 Meter weiter in einem Schaufenster. Das Glas zersplittert, die Scherben sind auf dem Boden verteilt. Dutzende Polizeiautos und Krankenwagen stehen an der Straße. Ein Hubschrauber kreist in der Luft.

Etwas entfernt sieht man einen abgedeckten Körper auf der Straße. Es sind Bilder, die einem klar machen, was es bedeutet, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird. Viele Opfer des Autofahrers gehören zu einer 10. Schulklasse aus Bad Arolsen in Nordhessen. Die getötete Frau war eine Lehrerin. Ein weiterer Lehrer wurde schwer verletzt, ebenso eine ganze Reihe von Schülern, einige lebensgefährlich.

"Die grausame Amoktat an der Tauentzienstraße macht mich tief betroffen", schreibt Bundeskanzler Olfa Scholz (SPD) am Abend bei Twitter. "Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Alptraum." Die hessische Landesregierung zeigt sich tief bestürzt. "Diese schockierende Nachricht aus Berlin macht mich fassungslos und tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Opfern, die voller Freude auf einer Klassenfahrt in der Hauptstadt waren", teilt Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) mit. Notfallbetreuungsteams seien nach Bad Arolsen geschickt worden, um den Angehörigen, Mitschülern und Lehrern beizustehen.

Der Autofahrer wurde nach seiner Tat von Passanten festgehalten, berichtet Polizeisprecher Thilo Cablitz. Die Polizei habe den 29-Jährigen dann festgenommen. Im Lauf des Tages gibt es zunehmend Hinweise, dass es kein Unfall war. In dem Auto, das der Schwester des Fahrers gehört, lagen Schriftstücke und Plakate mit Äußerungen zur Türkei, wie sie auf Demonstrationen hochgehalten werden. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach von einem "Tatverdächtigen", der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Moment gebe es keine Erkenntnisse zu einer politischen Motivation.

Der Fahrer, ein Deutsch-Armenier, soll psychisch auffällig sein, hieß es von der Polizei. Erwähnt wurde in dem Zusammenhang eine Amokfahrt auf der Stadtautobahn A100 im August 2020, als ein anderer Autofahrer gezielt drei Motorradfahrer rammte. Er wurde vom Gericht in die Psychiatrie eingewiesen. Gegenüber dem zerstörten Schaufenster steht am Mittwoch ein 42-jähriger Mann. Er hat einen freien Tag, mit dem Auto wollte er zu einem Termin. Er habe an der roten Ampel gestanden und wollte rechts abbiegen. Plötzlich sei ein Auto - "es war sehr, sehr schnell, bestimmt 150" - über den Bürgersteig gekommen und im Schaufenster einer Parfümerie gelandet.

Der Ort, an dem Polizei und Feuerwehr am Mittwoch gemeinsam helfen, ist ein besonderer in der Berliner Geschichte. 2016 hatte nur wenige Meter entfernt, auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, ein islamistischer Attentäter einen Lkw in einen Weihnachtsmarkt gesteuert. Nun stehen Journalisten genau dort, wo damals der Anschlag passierte, und filmen auf die gegenüberliegende Seite. "Es klafft noch immer eine Wunde im Herzen dieser Stadt", sagt Polizeisprecher Cablitz. Vor Ort sind deswegen auch Polizisten mit Maschinenpistolen.

Manche Menschen haben auch Bilder von 2019 im Kopf. Damals war ein Mann mit seinem schweren Auto von der Invalidenstraße abgekommen. Vier Menschen starben. Der Mann war trotz einer Epilepsie-Erkrankung und einer Gehirnoperation einen Monat vor dem Unfall Auto gefahren. Am Mittwoch fordert die Polizei Menschen bei Twitter auf, keine Bilder vom Ort des Geschehens zu posten. Stattdessen bittet sie um Hinweise. Augenzeugen sollten psychologisch betreut werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagt. Das Angebot gelte auch für Einsatzkräfte, manche seien vielleicht auch 2016 im Einsatz gewesen. "Es ist im Kopf drinnen."

Die frühere Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) twittert: "Ich höre Hubschrauber. Sirenen. Mein Körper zittert. Was für ein Horror!" Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erklärt kurz nach der Tat: "Es ist eine Situation, wo man denkt: Um Gottes willen, nicht schon wieder! Ob das jetzt ein Zufall war, der Ort, ob das ein bewusst gewählter Ort war, das wissen wir alles noch nicht."

Update vom 08.06.2022, 21.15 Uhr: Mordkommission ermittelt in alle Richtungen

Nach dem Auto-Vorfall mit einer Toten nahe der Berliner Gedächtniskirche hat die Präsidentin der Hauptstadt-Polizei die Offenheit der Ermittlungen betont. Man ermittele wirklich in alle Richtungen, sagte Barbara Slowik am Mittwochabend im RBB. Psychische Beeinträchtigungen des 29 Jahre alten Fahrers seien zwar nicht auszuschließen, aber alle anderen Hintergründe ebenso wenig. Die Polizei schließe im Moment "gar nichts" aus.

Die Ermittlungen würden von einer Mordkommission geführt, sagte Slowik. "Hinweise auf eine politische Tat haben wir derzeit so nicht, dass wir jetzt den Staatsschutz sozusagen die Ermittlungen übernehmen lassen würden."

Die Polizei werde etwa das Auto des Fahrers noch kriminaltechnisch untersuchen. Ermittler setzen Slowik zufolge auch auf Fotos und Videos, die von Zeugen auf einer Hinweisplattform hochgeladen werden könnten. Dies helfe immens für eine schnelle Auswertung.

Update vom 08.06.2022, 17 Uhr: Berliner Innensenatorin: "Kein richtiges Bekennerschreiben"

Nach Angaben von Berlins Innensenatorin Iris Spranger hat es doch kein "richtiges Bekennerschreiben" gegeben. Es sollen aber Plakate im Auto des Täters gefunden worden seien, auf denen "er sich über die Türkei äußert", so die Innensenatorin. Eine Polizeisprecherin sagte: „Welcher Art die Äußerungen auf Schriftstücken und Plakaten sind, die im Auto gefunden wurden, prüfen wir noch.“

Derweil ist bekannt geworden, dass die Lehrerin, die bei dem Vorfall getötet wurde, aus Hessen stammt. Wie die hessische Landesregierung am Mittwoch mitteilte, sei die Frau mit 24 Schülern der zehnten Klasse einer Schule aus Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen) in Berlin gewesen. Eine weiterer Lehrer, der sie begleitete, soll schwer verletzt worden sein.

Update vom 08.06.2022, 15.50 Uhr: Bekennerschreiben in Fahrzeug gefunden

Laut Berichten der Bild-Zeitung und der Berliner Zeitung ist in dem Fahrzeug ein Bekennerschreiben gefunden worden. Das Motiv des Fahrers ist aktuell noch unklar, doch soll keine politische Motivation hinter der Tat stehen. Ermittler gehen derzeit von einer Amok-Tat, nicht jedoch von einem Terroranschlag aus. Der Inhalt des Schreibens ist noch unbekannt.

Wie Focus Online außerdem berichtet, hat die Polizei das nahegelegene Europacenter aus Sicherheitsgründen teilweise abgesperrt. Das Gebäude liegt nur etwa 85 Meter vom Tatort entfernt.

Update vom 08.06.2022, 14.55 Uhr: Zahl der lebensgefährlich Verletzten auf sechs gestiegen

Die Feuerwehr spricht mittlerweile von sechs Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Hinzu kämen drei Schwerverletzte sowie mehrere Leichtverletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Eine Gesamtzahl nannte er nicht - die Polizei spricht von mindestens zwölf Verletzten. Zuvor war von fünf Menschen in Lebensgefahr die Rede gewesen. Eine Frau kam ums Leben.

Update vom 08.06.2022, 14.51 Uhr: Angehörigen-Auskunft und Notfall-Seelsorge eingerichtet

Die Berliner Polizei hat unter der Telefonnummer 030/84854460 eine Personenauskunftsstelle eingerichtet. Angehörige können hier Auskunft über den Verbleib von Verwandten erhalten, die bei dem Unglück möglicherweise zu Schaden kamen.

Ein Team der Notfallseelsorge ist vor Ort. Pfarrer Justus Münster, Beauftragter der evangelischen Landeskirche für die Berliner Notfallseelsorge, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmittag, es seien elf Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Einsatz. Nach seinen Angaben war auch der Koordinator für die Notfallseelsorge im Erzbistum Berlin, Bruder Norbert Verse, dabei. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der dpa vor Ort, an der Gedächtniskirche sei eine Stelle für die psychosoziale Notfallversorgung von Zeuginnen und Zeugen eingerichtet worden.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat sich angesichts des tödlichen Vorfalls durch einen Autofahrer in Berlin betroffen gezeigt. Sie wolle im Namen des Europaparlaments sagen, «dass unsere Gedanken bei den Angehörigen der getöteten Person und den Überlebenden sind», sagte Metsola am Mittwoch im Straßburger Europaparlament.

Update vom 08.06.2022, 13.45 Uhr: "Menschenmenge" war offenbar in Teilen eine Schulklasse

Aus mehreren Quellen heißt es mittlerweile, eine Schulklasse sei Teil der Menschenmenge gewesen, in die das Auto in am Berliner Breitscheidplatz am Mittwochvormittag gerast ist. Die Journalistin Antje Hildebrandt schrieb auf Twitter, dass zwei Lehrer aus Hessen unter den Opfern seien. Bei dem Todesopfer handelt es sich Berichten zufolge um eine Lehrerin. Ein weiterer Lehrer sei verletzt worden. Hildebrandt schreibt:"Das berichtete uns eine Augenzeugin, die sich um die schockierten Jugendlichen gekümmert hat."

Update vom 08.06.2022, 13.23 Uhr: Todesopfer offenbar eine Lehrerin

Wie ein Polizeisprecher bei "Bild live" sagte, handelt es sich bei dem Todesopfer offenbar um eine Lehrerin. Sie war mit einer Schülergruppe unterwegs. Außerdem sagte der Sprecher, unter den Verletzten sei auch ein 16-jähriges Mädchen. Der Fahrer soll ein 29 Jahre alter, in Berlin lebender Deutsch-Armenier sein, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Update vom 08.06.2022, 13.20 Uhr: Polizei schildert Details zum Ablauf

Wenige Stunden nach dem tödlichen Vorfall in Berlin, bei dem ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast ist, wird der genaue Ablauf klarer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 10.26 Uhr seinen Renault-Kleinwagen an der Straßenecke Ku'damm und Rankestraße auf den Bürgersteig des Ku'damms und in eine Menschengruppe. Dann fuhr er den Angaben zufolge zurück auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf der Tauentzienstraße Richtung Osten. Kurz vor der Ecke Marburger Straße lenkte er den Wagen erneut von der Straße auf den Bürgersteig, touchierte ein anderes Auto, überquerte die Marburger Straße und landete im Schaufenster eines Parfümerie-Geschäfts mit der Adresse Tauentzienstraße 16.

Update vom 08.06.2022, 13.03 Uhr: Polizei: "Verbreiten Sie keine Aufnahmen im Netz"

Die Berliner Polizei hat dazu aufgerufen, keine Bilder vom tödlichen Vorfall an einer Einkaufsstraße zu posten. «Wir bitten Zeuginnen & Zeugen, Hinweise und Mediendateien zum Geschehen #Tauentzienstraße an unser Hinweisportal zu übersenden», twitterte die Polizei am Mittwochmittag. «Bitte verbreiten Sie keine Aufnahmen vom Ereignisort im Netz. #b0806 #Charlottenburg.»

Update vom 08.06.2022, 12.47 Uhr: Fünf Menschen schweben noch in Lebensgefahr

Fünf Menschen sind in Berlin lebensgefährlich verletzt worden, als ein Auto am Mittwoch in der Innenstadt in eine Personengruppe gefahren ist. Weitere drei Menschen wurden schwer verletzt, ein Mensch starb. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Außerdem wurden Menschen leicht verletzt, wie viele, sagte die Feuerwehr zunächst nicht. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten. Nach Angaben der Feuerwehr ist auch der Fahrer des Autos leicht verletzt. "Er braucht ebenfalls Hilfe von uns", sagte ein Sprecher der "Berliner Morgenpost". Mittlerweile hat die Polizei den festgenommenen Fahrer mit einem Gefangenentransporter von der Unglücksstelle weggebracht.

Offenbar ist der Autofahrer nach dem ersten Zusammenstoß mit Menschen noch fast 200 Meter weiter gefahren. Diese Strecke liegt zwischen der Straßenecke Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße, wo das Auto in eine Menschengruppe fuhr und dann in eine Filiale der Parfümerie-Kette Douglas mit der Adresse Tauentzienstraße 16, in deren Schaufenster der Wagen zum Halten kam. Ob der Fahrer diese Strecke auf dem Gehweg oder auch auf der Straße zurücklegte, war zunächst unklar. Im Geschäft wurde niemand verletzt, so eine Sprecherin der Parfümerie-Kette.

Polizeisprecher Thilo Cablitz sagte: "Gegen 10.30 Uhr ist ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe eingefahren. Ob es sich um eine Vorsatztat, einen Verkehrsunfall oder medizinischen Notfall handelte, können wir noch nicht sagen. Bisher gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse zum Fahrzeugführer."

Update vom 08.06.2022, 12.19 Uhr: 130 Polizisten im Einsatz, Hubschrauber kreist

Nach dem tödlichen Vorfall nahe der Berliner Gedächtniskirche ist die Hauptstadt-Polizei mit circa 130 Kräften vor Ort. Das teilte die Behörde am Mittwoch bei Twitter mit. Das Fahrzeug, das am Vormittag in eine Menschenmenge und in ein Geschäft gefahren war, sei vor Ort sichergestellt worden. «Es gibt mehrere zum Teil schwer Verletzte sowie nach aktuellem Stand eine tote Person», hieß es. Ein Polizeihubschrauber kreist derzeit über dem Ort des Geschehens, um sich ein genaues Bild der Lage zu machen.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich schockiert über den Vorfall mit einem Toten und mehreren Verletzten in der Nähe der Gedächtniskirche gezeigt. «Ich bin in der Lagezentrale und informiere mich laufend. Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei allen Betroffenen!», twitterte Spranger am Mittwoch. «Ich bin schockiert über den Vorfall in Charlottenburg.»

Update vom 08.06.2022, 11.56 Uhr: Verletzte werden vor Ort versorgt

Nachdem ein Auto in der Nähe der Berliner Gedächtniskirche in eine Menschengruppe gefahren ist, läuft am Mittwochmittag die Versorgung der Verletzten vor Ort. Es handele sich um einen «größeren Einsatz», sagte Kevin Bartke von der Feuerwehr Berlin im Sender ntv. Die Polizei hat das Areal weiträumig abgesperrt.

Die Polizei sprach von mehr als einem Dutzend Verletzten, die Feuerwehr von zunächst acht bestätigten verletzten Menschen. Untersucht werde jetzt von der Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei, ob es sich um einen Unfall oder um eine vorsätzliche Tat handele, sagte die Sprecherin. Dazu müsse auch die Identität des Fahrers des Autos geklärt werden. Die Polizei hatte den Mann vorläufig festgenommen.

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber dem Nachrichtenportal Focus Online: "Ich stand gerade im Laden, habe nichts gesehen, nur plötzlich einen lauten Knall gehört. Dann habe ich gesehen, dass ein Auto in das Douglas-Geschäft gerast ist. Er ist offenbar quer über den Platz gefahren, hat ein paar Blumenkübel mitgenommen. Und er hatte vorher an der Rankestraße schon Leute angefahren." Der Zeuge habe den Fahrer "kurz gesehen", es handle sich um einen "kleinen beleibten Mann mit Glatze". Die Polizei habe ihn festgenommen. "Ich habe mehrere verletzte Personen am Boden gesehen. Ein Mann war bewusstlos, der wurde mit einem Hubschrauber antransportiert, danach folgten weitere."

Ursprüngliche Meldung: Auto fährt in Berlin in Menschenmenge - ein Toter, mehrere Verletzte

Die "Bild"-Zeitung berichtet von einem Toten und acht Verletzten und beruft sich dabei auf Feuerwehrangaben. Laut "Bild" handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen "Renault Clio". Dessen Fahrer sei festgenommen worden. "Mehrere schwer bewaffnete Polizeibeamte sind am Tatort, die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort."

Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt."

Zunächst hatte es vonseiten des „rbb“ geheißen, dass es 30 Verletzte gebe. Die Zahl wurde inzwischen auf zehn korrigiert.

Auch hatte es zunächst geheißen, bei dem Fahrzeug handle es sich um einen Lastwagen. Auf dem Foto des oben eingebetteten Tweets ist aber ein Pkw zu sehen.

Die "Berliner Morgenpost" berichtet, dass das Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf den Gehweg gefahren sei. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort. Verletzte werden auf dem Gehweg behandelt.