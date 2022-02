Berlin vor 1 Stunde

Attacke auf Maskenverweigerin

Weil sie keine Maske tragen wollte: 17-Jährige von drei Männern (42, 44 und 51) verprügelt

Eine 17-Jährige ist am Samstag in Berlin offenbar von drei Männer verprügelt worden - weil sie in einer Straßenbahn keinen Mundschutz tragen wollte.