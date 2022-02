Superbenzin der Sorte E10 ist in Deutschland so teuer wie nie. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter 1,712 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekordwert von 1,709 Euro vom 13. September 2012, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte.

Auch beim Diesel sind die Preise extrem hoch: Der ADAC hat in seiner Monatsauswertung für Januar ermittelt, dass der Kraftstoff immer wieder die bisherigen Spitzenmarken übertraf. Am 31. Januar lag der Dieselpreis bei 1,637 Euro je Liter und damit auf einem neuen Allzeithoch. Am günstigsten war Diesel übrigens am 4. Januar - hier lag der Preis bei "nur" 1,562 Euro je Liter. E10 war am 7. Januar am günstigsten mit 1,644 Euro je Liter.

Rohölpreis steigt - Ukraine-Konflikt und CO2-Preis sind Ursachen

Gründe für die stark steigenden Kraftstoffpreise liegen vor allem im hohen Rohöl-Preis. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostet derzeit rund 89 US-Dollar. Auch geopolitische Faktoren, wie der Konflikt in der Ukraine sowie Spannungen im Jemen, spielen dabei eine Rolle. Russland ist einer der größten Erdölförderer der Welt. Darüber hinaus trägt auch der zu Jahresbeginn erneut erhöhte CO2-Preis zum teureren Sprit bei. Die zusätzlichen 5 Euro je Tonne machen sich pro Liter Kraftstoff aber laut ADAC nur mit etwa 1,5 Cent bemerkbar, je nach Kraftstoff und Biospritanteil.

Autofahrer*innen sollten nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen und in den Abendstunden tanken. Laut ADAC Auswertungen kosten Benzin und Diesel in aller Regel morgens um 7 Uhr am meisten, abends zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr ist Kraftstoff hingegen am günstigsten. Wer dann tankt, kann im Schnitt bis zu sieben Cent je Liter sparen.

Besonders drastisch ist die Entwicklung, wenn man sie mit dem Jahr 2020 vergleicht. Damals hatten Öl- und Spritpreise durch die Corona-Krise Tiefstände erreicht. Seither geht es mit Schwankungen tendenziell bergauf. Ein großer Teil des Kraftstoffpreises an der Zapfsäule sind Steuern und Abgaben. Bei Super E10 sind das auf dem aktuellen Preisniveau gut 27 Cent Mehrwertsteuer, knapp 65,5 Cent Energiesteuer sowie der Kohlendioxid-Preis, der bei E10 ohne Mehrwertsteuer je nach wirklicher Biospritbeimischung zwischen 6 und 7 Cent ausmacht.

mit dpa

Vorschaubild: © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild