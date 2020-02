Bauern fühlen sich "gedemütigt": Massive Proteste in Franken - Söder bügelt Kritik ab

Man könnte es als "Schweigegeld" bezeichnen - zumindest sehen es so einige Landwirte so, nicht nur in Franken: In der Nacht zum Montag kam es in mehreren Orten Bayerns zu spontanen Demonstrationen von Landwirten. Am Montag diskutierte die Bundesregierung mit Lebensmittelhändlern über Lebensmittelpreise.

Hintergrund ist die sogenannte "Bauernmilliarde": Aufgrund der anhaltenden Proteste der Bauern in den letzten Wochen und Monaten, hatte die Regierung finanzielle Unterstützung in beträchtlicher Höhe für die Landwirte zugesagt. Und wie reagieren die Bauern? "Es geht uns nicht um Geld, sondern um eine fachliche Lösung der Probleme", betonte Coburgs Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Martin Flohrschütz.

Verschärfung der Düngeverordnung

Die "Probleme", das sind vor allem die verschärften Regeln zum Düngemitteleinsatz. Um die Nitratbelastung des Grundwassers zu senken, sollen Landwirte in Zukunft nur noch sehr eingeschränkt Düngen dürfen. Die seit vielen Jahren funktionierende Praxis und die langjährigen Erfahrungen der Bauern - sie seien bei den neuen Regeln komplett missachtet worden - so zumindest der Vorwurf einiger fränkischer Bauern.

In Bamberg stellten Bauern am Wochenende Ministerpräsident Markus Söder beim 75. Geburtstag der Bamberger CSU. Hier war der Tenor: Die Nöte und Ängste der Landwirte werden nicht Ernst genommen. Auch bei Söders Besuch in Coburg am Sonntag traf er auf heftige Kritik: Statt mit sinnvollen Maßnahmen würden Landwirte mit Geld abgespeist: "Wir fühlen uns gedemütigt", sagten die Landwirte Axel Roth und Klaus Siegelin in Coburg. Was Söder mit der Aussage quittierte, man könne das Geld stattdessen auch für andere Zwecke, beispielsweise für Kinderbetreuung, ausgeben.

Egal wo man zurzeit hinschaut, die Landwirte protestieren: In Nürnberg trafen sich Mitte Januar tausende Landwirte mit Traktoren, am 31. Januar waren es hunderte Traktoren, die in Aschaffenburg auffuhren.