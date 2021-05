Deutschland vor 1 Stunde

TV-Show

Neue Staffel Bauer sucht Frau startet: Erste Kandidaten sind bekannt

Die in Deutschland sehr beliebte TV-Show "Bauer sucht Frau" geht am Pfingstmontag (24. Mai 2021) in eine neue Staffel. Diesmal sucht Pferdewirtin Lara ihren Mann fürs Leben. Die ersten drei Bewerber um das Herz der Pferdewirtin sind nun bekannt geworden.