Bahn weitet ICE-Angebot in Franken aus: Im Stundentakt von Bamberg nach Berlin und München

Mehr Verbindungen für Bamberg: 31 ICEs halten in der Domstadt

In Bamberg fahren zukünftig an Werktagen 31 ICEs. Fast stündlich ist eine Direktverbindung nach Berlin (in einer Reisezeit von 2.47 Stunden) und nach München (in 1.45 Stunden) möglich. Der IC Leipzig - Karlsruhe mit Halten in Kronach, Lichtenfels, Bamberg und Erlangen verkehrt zukünftig in einheitlicher Zeitlage an sechs Wochentagen: In Richtung Leipzig fährt der Zug immer am Vormittag und in Richtung Karlsruhe immer am Nachmittag.

Neue Direktverbindungen nach München für Coburg

In Coburg fahren künftig vier mal am Tag zwischen Berlin und München unterwegs sein können. Morgens, mittags, nachmittags und abends können Reisen ohne Umsteigen fahren. Neu im Fahrplan ist ein täglicher ICE zur Mittagszeit aus München und am Nachmittag nach München. Die tägliche Direktverbindung von und nach Wien bleibt weiterhin bestehen.