Auch seine 43-jährige Komplizin soll ihr Messer entgegen mehrmaliger Aufforderung nicht aus der Hand gelegt und sich dem zweiten der beiden Polizisten damit genähert haben. Auch dieser schoss daraufhin und traf die Frau am Oberschenkel. Sie kam ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben vom Mittwoch nach nicht.

Wie die beiden Psychiatrie-Patienten an die Messer kamen und aus der Klinik entweichen konnten, war zunächst unklar. Da die beiden involvierten Polizeibeamten vom zuständigen Polizeipräsidium Ulm kamen, haben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg aus Gründen der Neutralität die Ermittlungen übernommen.

Erstmeldung vom 15.07.2020, 13.20 Uhr: Toter bei Polizeieinsatz - Polizisten erschießen Menschen

Polizei erschießt Person in Bad Schussenried im Landkreis Biberach bei Einsatz am 15. Juli 2020 - Innenstadt abgeriegelt, zwei Menschen verletzt: Bei einem Polizeieinsatz in Bad Schussenried in Baden-Württemberg ist ein Mensch getötet worden. Ein weiterer wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch verletzt.

Die Beamten hätten ihre Schusswaffen nutzen müssen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Innenstadt sei zwischenzeitlich abgeriegelt worden.

Der SWR berichtet außerdem, dass zwei Menschen verletzt worden sind.