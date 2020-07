Polizei erschießt Person in Bad Schussenried im Landkreis Biberach bei Einsatz am 15. Juli 2020

Innenstadt abgeriegelt, zwei Menschen verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Bad Schussenried in Baden-Württemberg ist ein Mensch getötet worden. Ein weiterer wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch verletzt. Die Beamten hätten ihre Schusswaffen nutzen müssen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Innenstadt sei zwischenzeitlich abgeriegelt worden.

Der SWR berichtet außerdem, dass zwei Menschen verletzt worden sind.