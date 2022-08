Bad Kreuznacher Jahrmarkt findet vom 19. bis 23. August nach pandemiebedingter Pause wieder statt

nach pandemiebedingter Pause wieder statt Größtes Volksfest zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar

zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar Zum Abschluss wird es am Dienstag (23.08.2022) ein buntes Höhenfeuerwerk geben

"Echte Kreuznacher*innen" wissen, was am dritten Augustwochenende ansteht: Dem traditionellen Ausruf "Nix wie ennuner" getreu, strömen viele Volksfest-Begeisterte zur Pfingstwiese, auf der die zahlreichen Schausteller*innen, Weingüter und kulinarischen Stände einiges zu bieten haben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann der Bad Kreuznacher Jahrmarkt von Freitag (19. August 2022) bis Dienstag (23.. August 2022) endlich wieder stattfinden.

Darauf kannst du dich beim Bad Kreuznacher Jahrmarkt 2022 freuen

Die idyllische Kurstadt an der Nahe blickt auf über 200 Jahre Kirmes-Geschichte zurück: Bereits 1810 wurde der Bad Kreuznacher Jahrmarkt ins Leben gerufen. Seitdem zieht die Veranstaltung zahlreiche Weinliebhaber*innen, Adrenalinjunkies, aber auch Familien auf die Pfingstwiese. Am Dienstag (23.08.2022) wird um 22.00 Uhr ein buntes Feuerwerk den Rummel abschließen.

Auch in diesem Jahr mit dabei - und eigentlich nicht wegzudenken - ist das riesige Weinzelt, in dem mehr als zehn Weingüter ihren Nahe-Wein ausschenken. Hier finden Hungrige auch ein abwechslungsreiches Angebot an kulinarischen Spezialitäten. Dadurch wird diese Location, die gleich neben der "Johrmarktsbrick" liegt, zum Treffpunkt des ausgelassenen Feierns.

Aber auch der sogenannte "Kölsch-Stand" hat sich als Versammlungsort vor allem für Partygäste etabliert. Neben einem vielfältigen Angebot an alkoholischen und anti-alkoholischen Getränken sorgt ein DJ für die passende Stimmung, sodass der Ort zum geselligen Verweilen und Trinken einlädt.

Das größte Volksfest zwischen Nahe, Mosel, Rhein und Saar bietet für Jeden etwas

Der Bad Kreuznacher Jahrmarkt lockt aber nicht nur Erwachsene, sondern tagsüber vor allem viele kleinere Besucher*innen an. Das Kettenkarussell, Ballonwerfen, Losbuden, Enten-Angeln, weitere Kinderkarusselle und die vielen Süßwaren-Stände dürften mit Sicherheit viele Kinderaugen erstrahlen lassen.

Beim traditionellen "Dippemarkt" gleich am Anfang der Pfingstwiese können sich Koch- und Backbegeisterte mit "Dippe", der mundartlichen Bezeichnung für Schüssel, und vielen nützlichen Werkzeugen ausstatten. Aber auch etliche andere Verkaufsstände sind dort anzutreffen.

Adrenalin-Junkies können sich auf viele Fahrgeschäfte in schwindelerregender Höhe freuen: Besonders herausstechen wird da das Karussell "The Beast", das dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Volksfest aufgebaut ist. Alternativ können sich Mutige auf über 80 Metern Höhe beim "Jules Verne Tower" einen einmaligen Ausblick über das Getümmel einholen.