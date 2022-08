2023 soll der Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems stattfinden. Das verkündete die Staatskanzlei am Freitag (22. Juli 2022). "Kaiserbad, Sommerhauptstadt Europas, Weltbad, Klein-Nizza, für Bad Ems gibt es viele passende Umschreibungen", erklärt Ministerpräsidentin Malu Dreyer. "Die Bäderstadt wird mit ihrem idyllischen Stadtbild auf jeden Fall den perfekten Rahmen für das Landesfest bieten. Ich bin mir sicher, dass wir in Bad Ems einen gelungenen Rheinland-Pfalz-Tag feiern werden."

Das Traditionsfest zieht nach Angaben der Staatskanzlei jedes Jahr hunderttausende Menschen in die veranstaltende Stadt. Es gibt "der gastgebenden Kommune viele Möglichkeiten, die eigenen Stärken herauszustellen". Malu Dreyer erklärte, dass das Land dem Gastgeber als Mitveranstalter zur Seite stehe, da "die Anforderungen an die Planung, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen in den letzten Jahren enorm gewachsen sind".

Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems: Stadt an der Lahn zeigt sich begeistert

Auch in Bad Ems freue man sich über die Entscheidung. Für die Stadt ist das Landesfest quasi Auftakt zu 700 Jahr Feierlichkeiten, die 2024 folgen. "Die Stadt Bad Ems und ihre Bürgerinnen und Bürger freuen sich auf das Landesfest 2023 sowie die Gäste aus nah und fern", erklärt Stadtbürgermeister Oliver Krügel. "Wir sind überzeugt, dass wir damit einen beeindruckenden Rahmen für das Landesfest liefern werden." Dass das Land Mitveranstalter des Rheinland-Pfalz-Tags wird, ist "für uns das richtige Signal", erklärt Krügel weiter.

"Der Rheinland-Pfalz-Tag 2023 in Bad Ems ist nicht nur ein Gewinn für die Stadt Bad Ems, sondern hat darüber hinaus Strahlkraft für die Region und die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau", so der Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Bruchhäuser. Mit gleich drei Welterben habe die Stadt einiges zu bieten. Das dritte Welterbe Great Spa Towns of Europe wurde erst 2021 aufgenommen.

Bad Ems richtet nach 2005 bereits zum zweiten Mal den Rheinland-Pfalz-Tag aus. 2022 war das Landesfest aufgrund der 75-Jahr-Feierlichkeiten von der Landeshauptstadt Mainz ausgerichtet worden.