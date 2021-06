Babenhausen/Hessen vor 29 Minuten

Corona-Impfung

Impfaktion von Hausarzt löst Ansturm aus: 2000 Leute wollen Impfung - einige campieren sogar vor Praxis

In Hessen hat ein Hausarzt eine besondere Aktion gestartet: Er hat verkündet, dass er 1000 Impfdosen nach dem Prinzip "First come - first serve" verimpfen würde. Damit löste er einen krassen Ansturm aus. Einige Impfwillige campierten sogar schon am Vortag vor der Praxis.