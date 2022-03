In Bochum hatte eine 61-Jährige am Dienstagmorgen Glück im Unglück. An einer Bahnschranke wurde die Autofahrerin von der Sonne geblendet, wie die Polizei mitteilt. Die Bahnschranke senkte sich ab und durchbohrte das Auto der Frau im Bereich der Vordersitze.

"Die Schranke steckte komplett im Auto drinnen und hat die Fahrerin auch nur ganz knapp verfehlt", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Fahrerin konnte das Auto leicht verletzt verlassen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.