Update um 12.40 Uhr: Entwarnung an der A14

Die Polizei in Halle hat nach einem Bürgerhinweis auf eine Bedrohungslage an der Autobahn 14 Entwarnung gegeben. «Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte sehr zeitnah von einer fehlenden Ernsthaftigkeit ausgegangen werden», teilte die Polizeiinspektion Halle am Montagmittag mit.

Am Morgen kurz nach 9.00 Uhr hatte sich ein anonymer Zeuge demnach per E-Mail gemeldet. Den unspezifischen Hinweisen auf eine Drohung gegen Brücken an der Autobahn 14 ging die Polizei nach. Die Bauwerke wurden sehr eingehend geprüft, teilte die Polizei weiter mit. «Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ergab sich dabei nicht.»

Ursprüngliche Meldung:

Ein Polizeieinsatz läuft aktuell in Sachsen: Es ist eine Meldung eingegangen, dass angeblich eine islamistisch motivierte Person Autobahnbrücken sprengen will. Betroffen ist der Bereich Schkeuditzer Kreuz (beim Frachtflughafen Leipzig-Halle) an der A14. Das Schkeuditzer Kreuz verbindet die A14 mit der A9.

Die Kriminalpolizei führt aktuell Ermittlungen. Gegenüber der Bildzeitung bestätigte eine Sprecherin eine aktuelle Anschlagsdrohung. BILD zitiert die Sprecherin der Polizeiinspektion Halle: "Es gibt einen unspezifischen Hinweis zu einer Gefährdungslage im Bereich der A14. Dieser Hinweis wird von uns sehr ernst genommen. Die Kriminalpolizei führt intensive Ermittlungen."

Vorschaubild: © pixabay.com