Am Montagvormittag (19.04.21) haben sich die Grünen entschieden: Annalena Baerbock wird die Kanzlerkandidatin für ihre Partei im Bundestagswahlkampf 2021.

Die Entscheidung muss zwar noch auf einem Parteitag vom 11. bis 13. Juni bestätigt werden, doch die Zustimmung gilt als sehr sicher. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Annalena Baerbock: Wer ist die Grünen-Politikerin?

Annalena Baerbock ist bei der 20. Bundestagswahl seit 1949 die zweite Frau nach Angela Merkel, die sich um das höchste Regierungsamt bewirbt. Außerdem ist sie die jüngste Kanzlerkandidatin.

Doch wer ist die junge, erfolgreiche Frau eigentlich? Baerbock ist am 15. Dezember 1980 geboren und wuchs in der Nähe von Hannover auf dem Dorf auf. Sie ist evangelisch-lutherisch, aber lebt ihren Glauben nach eigenen Aussagen nicht aktiv aus. Sie sei aber trotzdem in der Kirche, da ihr die "Idee des Miteinanders extrem wichtig ist", wie sie gegenüber der Bild äußerte.

Die Grünen-Politikerin studierte Politikwissenschaften und Völkerrecht in Hamburg und London. Baerbock ist Mutter von zwei Töchtern (5 und 9) und scheint generell ein großer Familienmensch zu sein. Im Interview mit der FAZ betont sie, dass sie am liebsten dort leben will, wo ihre "Liebsten" sind und ihr größtes Unglück wäre "ein Kind zu verlieren". Aktuell lebt sie mit ihrer Familie in Potsdam.

Bei den Grünen hat sie schnell Karriere gemacht: 2009 Vorstand der europäischen Grünen und Landesvorsitzende in Brandenburg; 2013 Einzug in den Bundestag; 2018 Bundesvorsitzende der Grünen gemeinsam mit Habeck.

Baerbock: "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht"

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat nach ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin ihrer Partei für einen Aufbruch in Deutschland geworben. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht", sagte sie am Montag in Berlin. Sie wolle eine Politik anbieten, die vorausschaue.

Bezüglich ihrer politischen Erfahrung sagt sie: "Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere." Im Interview mit der FAZ sagte die 40-Jährige, dass ihr Motto: "Wenn nicht jetzt, wann dann" sei.

Was wir von der bisher sehr erfolgreichen Frau erwarten können? Es wird sich zeigen.