Berlin vor 1 Stunde

Corona

Angst vor neuer Delta-Variante: Holetschek fordert strengere Regeln für Rückkehrer

Die Corona-Zahlen steigen in vielen Ländern wieder stärker an. Das wird vermehrt auf Menschen zurückgeführt, die sich im Ausland mit der Delta-Variante infiziert haben. Mehrere Politiker fordern nun auch in Deutschland strengere Regeln bei der Einreise.