Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer

Grund dafür, ist die Debatte rund um Corona-Lockerungen in Deutschland

Merkel-PK live: Gibt es weitere Lockerungen in Deutschland?

++ 13.25 Uhr: Offenbar verzögert sich die PK um einige Minuten.

++ 13.20 Uhr: Wie im Vorfeld der Pressekonferenz bereits bekannt wurde, plant die Bundesregierung die Verantwortung zu Corona-Lockerungen in die Hand der Länder zu legen. Was das genau bedeutet, will Merkel am Mittwochmittag erläutern.

++ 13.03 Uhr: Die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beginnt in Kürze.

++ 12.55 Uhr: Thematisch wird es insbesondere um den Breitensport und die Wiedereröffnung von Kitas sowie Schulen gehen.

++ 12.50 Uhr: Neben Kanzlerin Merkel ist auch Söder Teil der Pressekonferenz am Mittwochmittag.

++ 12.35 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will gegen 13 Uhr vor die Presse treten

++ 12.30 Uhr: Bundesländer übernehmen Verantwortung für Folgen der Corona-Lockerungen: Die Bundesländer übernehmen Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen, müssen aber auch auf mögliche negative Folgen sofort reagieren. Bund und Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, dass die Länder sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen der Schalte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder.

++ 12.25 Uhr: Bayern verkündete Corona-Lockerungen am Dienstag: Alle aktuellen Informationen rund um die Lockerungen im Freistaat finden Sie hier.

